Доля "автохлама" на дорогах Казахстана растет, несмотря на высокие продажи новых авто

Старые автомобили. Иллюстративное фото: Anton Petrus/Getty Images

На казахстанских дорогах с каждым годом становится все больше старых машин, и эту тенденцию не остановил рост продаж новых автомобилей. О том, сколько авто старше 10 лет ездит по стране, рассказали в EnergyProm.

По итогам 2022 года Казахстан оказался одной из немногих стран мира, которые показали рост продаж новых автомобилей. Пока мировые продажи машин за год упали на 0,6%, в Казахстане они выросли на 5,3%. В последний месяц 2022 года вообще наблюдался рост в 28,3%.

Таким образом, можно говорить, что казахстанский авторынок, несмотря на все сложности, с которым столкнулась мировая экономика в 2022 году, смог не уйти "в минус".

Однако эти показатели не повлияли на количество "автохлама" на казахстанских дорогах. Несмотря на тот факт, что казахстанцы все чаще покупают новые автомобили в салонах, старых машин на дорогах становится лишь больше.

По данным аналитиков, на начало 2023 года в стране насчитывалось порядка 3,91 млн автомобилей, и примерно 2,76 млн из них старше 10 лет. Доля "старых" легковушек за год выросла с 63,4% до 70,6%.

Количество старых авто в Казахстане растет. Инфографика: energyprom.kz

Однако ситуация на самом деле еще более серьезная – 5 из 10 автомобилей в Казахстане старше 20 лет – это почти 2 млн машин. Авто возрастом от 10 до 20 лет в стране насчитывается 816 тыс. единиц.

Количество старых авто. Инфографика: energyprom.kz

Основная часть старых автомобилей возрастом более 10 лет приходится всего на три региона: Алматинская область (406,6 тыс. единиц), Алматы (310,6 тыс. единиц) и Восточно-Казахстанская область (211,8 тыс. единиц).

При этом самая большая доля старых авто в региональном автопарке зафиксирована в Жамбылской (86,7%), Жетысуской (85,9%) и Алматинской (84,1%) областях.

Количество старых авто. Инфографика: energyprom.kz

Если брать во внимание "автохлам", которому уже более 20 лет, то почти половина таких легковых автомобилей приходится на следующие регионы:

Алматинская область – 317,8 тыс. единиц;

Карагандинская область – 157,3 тыс. единиц;

Восточно-Казахстанская область – 154,9 тыс. единиц;

Жамбылская область – 145 тыс. единиц;

Алматы – 177,2 тыс. единиц.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в Казахстане действительно наблюдается проблема с эксплуатацией старых автомобилей. Одним из способов ее решения могло стать льготное автокредитование, но, как показала практика, темпы "обновления" автопарка таким образом могут оказаться недостаточными.

Напомним, после перезапуска льготного автокредита в феврале подать заявку на получение займа смог лишь 761 казахстанец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009306-dolya-avtohlama-na-dorogah-kazahstana-rastet-nesmotrya-na-vysokie-prodazhi-novyh-avto/