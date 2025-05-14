Прогрессивный налог хотят ввести при продаже жилья в Казахстане

С 2026 года в Казахстане хотят ввести прогрессивный налог на доход при продаже жилья, которое было во владении менее 2 лет. Сейчас этот порог ниже. Как это повлияет на рынок, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане готовят проект нового Налогового кодекса РК. Некоторые статьи меняют правила, по которым будет действовать рынок недвижимости.

В частности, с 1 января 2026 года может вступить в силу статья 383 нового кодекса, которая регулирует возникновение дохода от прироста стоимости при продаже жилой недвижимости гражданами Казахстана, являющимися физическими лицами.

Какой налог и в какой срок казахстанцы платят сейчас

Сейчас казахстанцы обязаны платить индивидуальный подоходный налог (ИПН), если они продали жилье, которым владели менее 1 года и получили доход, то есть продали дороже, чем ранее покупали.

В частности, это касается жилищ, дачных строений, гаражей и парковочных мест, объектов личного подсобного хозяйства, а также земельных участков под дачное и индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводство или под гараж. При продаже всего остального недвижимого имущества надо платить налог независимо от срока владения.

Для понимания: если гражданин владел частным жилым домом стоимостью 20 млн тенге меньше года и продал его за 25 млн тенге, то ему нужно уплатить налог в размере 10% от тех 5 млн тенге, которые он получил "сверху". То есть ИПН в данном случае составит 500 тыс. тенге.

Таким образом, если жилье было продано дешевле, чем куплено, то платить налог не нужно. Если жилой дом был продан после года владения, то платить налог за прирост стоимости тоже не нужно.

Отметим, что такие правила касаются даже жилья, которое было не куплено, а например, получено в дар.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какой налог и в какой срок казахстанцы будут платить

С нового года именно этот механизм может измениться. Во-первых, срок владения жильем, до истечения которого нужно платить налог после его продажи, увеличится до двух лет. Это значит, что владельцам недвижимости придется ждать в два раза дольше, если они хотят продать квартиру без уплаты налога.

Во-вторых, напомним, что в новом Налоговом кодексе также вводится прогрессивная шкала для индивидуального подоходного налога. Она будет касаться и налога при возникновении дохода от прироста стоимости жилья.

С 2026 года ожидается, что стандартная ставка в 10% будет работать, только если доход от продажи жилой недвижимости не превышает 8 500 месячных расчетных показателей (МРП). Если доход выше 8 500 МРП, то ставка увеличивается до 15%. Но действует она только на сумму, которая превышает этот порог.

В 2025 году 8 500 МРП составляет 33 422 000 тенге (1 МРП = 3 932 тенге), однако в 2026 году, вероятно, этот показатель станет выше, соответственно, и порог для налогообложения также вырастет.

Как это будет работать после принятия нового Налогового кодекса:

если жилье в собственности больше 2 лет – ИПН не платится ;

– ; если меньше 2 лет, но продано дешевле , чем куплено – без налога ;

, чем куплено – ; если меньше 2 лет и продано дороже – налог 10% с прироста стоимости ;

– ; если прирост больше 8 500 МРП – 10%, а с суммы выше порога – 15%.

Для примера: квартира была продана за 100 млн тенге. Менее чем два года назад ее приобрели за 60 млн тенге. Владельцу нужно заплатить ИПН от суммы прироста (40 млн тенге). При этом 33,4 млн тенге (данные актуальны на 2025 год) будут облагаться по ставке 10% (налог составит 3,3 млн), а оставшиеся 6,6 млн – 15% (1 млн).

Таким образом, для большинства простых сделок ставка останется 10%. Ставка в 15% затронет лишь дорогую жилую недвижимость, проданную с большой наценкой.

Как считает портал "Крыша", эти поправки, вероятнее всего, приведут к всплеску активности на рынке, ведь многие казахстанцы постараются продать жилье до ужесточения правил с 2026 года.

Среди других изменений эксперты называют:

сокращение быстрых продаж. Люди будут реже продавать жилье в первые 2 года после покупки;

влияние на сегмент дорогого жилья. В крупных городах налог для дорогих квартир и домов вырастет. Это снизит количество таких сделок;

занижение цен в договорах. Чтобы платить меньше налогов, продавцы будут чаще указывать заниженную цену в документах, хотя это незаконно и влечет риски для покупателя.

Кроме того, не исключается возможность роста цен на недвижимость, ведь продавцы будут закладывать налог в стоимость жилья. Также не стоит забывать о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 16%, который также может ускорить рост цен на квадратные метры.

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