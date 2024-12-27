Для кого хотят увеличить индивидуальный подоходный налог в Казахстане

В Казахстане планируется ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога (ИПН). Для работников с большой зарплатой он может вырасти с 10% до 15%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Из зарплат всех официально трудоустроенных казахстанцев удерживаются пенсионные взносы, взносы на медицинское страхование, а также индивидуальный подоходный налог (ИПН).

У последнего на текущий момент установлена так называемая "плоская" шкала со ставкой в 10%. Она действует для всех граждан независимо от уровня доходов. Однако в скором времени шкала станет прогрессивной – казахстанцы с большими доходами будут платить больше.

Как сообщил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на заседании круглого стола сената парламента Казахстана, ставки ИПН будут варьироваться от 10% до 15%.

"Различные варианты были просчитаны. В итоге остановились на ставке 10% и 15%. 15% – порог взимания с 3 миллионов тенге. То есть, если зарплата 3 миллиона тенге в месяц, значит будет "прогрессивка" включаться", – объяснил вице-министр.

При этом чиновник отметил, что такое налогообложение касается только зарплат, а остальные виды доходов затронуты не будут. Напомним, ранее также обсуждалась возможность снизить индивидуальный подоходный налог для граждан с небольшими зарплатами.

Стоит учесть, что ИПН взимается не со всей зарплаты работника. Сначала из нее удерживаются взносы в пенсионный фонд и на медицинское страхование, потом применяются налоговые вычеты и на основе полученной суммы рассчитывается индивидуальный подоходный налог.

О том, какие суммы уплачиваются с зарплаты работника и сколько в итоге он получает "на руки", мы подробно рассказывали здесь.