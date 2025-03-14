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"В срочном порядке выправлять ситуацию": Токаев обратился к правительству и парламенту

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал дробление бизнеса для уклонения от налогов и обратился к правительству и парламенту, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Надо признать, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве, данный вопрос был недостаточно проработан и правительством, и депутатами.

Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Но упреками делу не поможешь.

Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к правительству и парламенту - следует срочно внести необходимые изменения в законодательство", - сказал президент.

Напомним, сегодня на Национальном курултае в Бурабае президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о налоговой реформе в Казахстане. Он отметил, что правительство представило новые подходы к налоговой реформе.

Еще Токаев высказался о повышении ставки НДС в Казахстане и о расходах бюджета в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228043-v-srochnom-poryadke-vypravlyat-situaciyu-tokaev-sdelal-obrashchenie-k-pravitelstvu/