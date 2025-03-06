Наказывают ли за завышение цен на основные продукты питания в Казахстане

В Казахстане могут оштрафовать продавцов, если они превысили предельный размер торговой надбавки на основные продукты питания. В 2024 году за это наказали более 4 тыс. лиц. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует список социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), которые можно считать продуктами "первой необходимости". Всего в этом перечне 19 наименований.

Цены на основные продукты питания постоянно мониторятся, а еще для них действуют ограниченные торговые надбавки, которые никто не должен превышать.

Между тем стоимость многих продуктов из списка СЗПТ все равно растет. Так, например, по данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, то есть с 25 февраля по 4 марта, цены на них в среднем выросли на 0,2%. С начала года рост составил 3,1%, а за год – 4,1%.

Впрочем, цены могли бы вырасти еще сильнее, если бы не надзорные органы, которые фиксировали случаи нарушения предельно доступных розничных цен или превышения размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Как отмечает портал EnergyProm, за весь 2024 год в стране было зафиксировано 7 случаев превышения предельно допустимых розничных цен на СЗПТ, и в итоге все нарушители получили штрафы на общую сумму 1,5 млн тенге.

При этом отметим, что предельные цены на социально значимые продукты питания в Казахстане установлены крайне редко. Но везде действует предел по торговой надбавке, которая должна быть не больше 15%.

Поэтому чаще всего продавцы совершали такое административное нарушение, как превышение размера торговой надбавки на СЗПТ, то есть "накидывали" сверху больше, чем разрешено законом.

В 2024 году было выявлено 4 378 таких фактов. В итоге 3 983 нарушителя получили предупреждения, а 278 – штрафы на общую сумму 16,2 млн тенге.

Административные правонарушения. Источник: energyprom.kz

Стоит отметить, что и в текущем году уже нашлись предприниматели, которые пытались незаконно повышать цены на основные продукты питания.

Так, например, сообщалось о предпринимателях в Алматы, которые превысили торговую надбавку на картофель и в итоге были вынуждены оплачивать штрафы. Аналогичное наказание получили предприниматели из Карагандинской области.

Отметим, что цены на картофель в 2025 году выросли не только в Казахстане, но и в других странах Евразийского экономического союза.

Ранее сильным ростом цен на картофель возмутился президент Беларуси Александр Лукашенко.