"Выгнать к чертовой матери руководителей": Лукашенко возмутился ценами на картофель в Беларуси

Александр Лукашенко заявил о подорожании картофеля в стране на 10% с начала года и обрушился с критикой на ответственных за этот вопрос чиновников, передает NUR.KZ со ссылкой на "БелТА".

Как сообщает издание, на встрече, посвященной новой системе регулирования цен, Лукашенко доложили, что его распоряжение о формировании стабилизационных фондов и обеспечении граждан отечественными овощами и фруктами в зимне-весенний период осталось невыполненным. Картофель в Беларуси, к примеру, за два месяца подорожал на 10%.

"Не выполнили - и за это ответите. Оказывается, у нас картошки нет. У нас картошка на сколько подорожала? В межсезонный период рост цен на картофель какой? Мы что, картошки не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать?" - возмутился Александр Лукашенко на совещании.

В итоге глава Беларуси поручил местному комитету госконтроля изучить ситуацию с ростом цен и представить свои предложения по ее решению.

"Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве!" - заявил Лукашенко.

Напомним, в январе в Казахстане тоже наблюдался дефицит и подорожание картофеля. Так, было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

Позже заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства высказался о ситуации с ценами на картофель, цены на который резко взлетели, и прокомментировал вероятность повышения цены на картофель до 500 тенге.

Как позже узнали журналисты NUR.KZ, всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего, можно узнать здесь.

Уже позже, в феврале, в Минсельхозе озвучили причину роста цен на картофель и другие овощи в Казахстане.