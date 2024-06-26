Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Золотую" гречку продавали в Павлодарской области

Опубликовано:

Гречка
Гречневая крупа. Иллюстративное фото: pioneer111 / Getty Images

В Павлодарской области продавали такой социально значимый товар, как гречку, по цене в два раза выше закупочной - за 470 тенге. Предпринимателя привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК.

Запись с пресс-конференции "О стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары" была размещена в официальном Telegram-канале РСК.

На мероприятии выступили руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области Даулен Кабдушев, исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона Руслан Тлеулесов и директор департамента обеспечения продовольственной безопасности АО "СПК "Павлодар" Азамат Дандыбаев.

С начала года в Павлодарской области за различные нарушения в сфере торговли к административной ответственности привлекли 95 субъектов предпринимательства, тогда как за весь прошлый год - только 42.

"Показатель вырос в связи с тем, что была усилена работа в этом направлении, координация совместно с госорганами, а также растет сама потребительская культура. Государственный контроль осуществляется по обращению граждан, субъектов предпринимательства, а также по обращению госорганов.

По обращению граждан было проведено 65 внеплановых проверок, в результате 59 субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности. По сообщениям государственных органов привлекли 36 субъектов предпринимательства", - подчеркнул Даулен Кабдушев.

Четыре магазина наказали из-за того, что сумма на ценнике не соответствовала цене на кассе или ценник отсутствовал.

В рамках проводимых проверок были выявлены и факты повышения торговой надбавки на социально значимые продукты.

"Согласно закону торговая надбавка на СЗПТ установлена в размере 15%. Но в ходе проверок мы устанавливали, что на отдельные товарные позиции субъектами предпринимательства торговая надбавка устанавливалась в размере 197%. То есть стоимость товара превышала в два раза закупочную цену", - рассказал глава областного департамента торговли.

Спикер пояснил, о каких конкретно товарах идет речь.

"Мы проверяли в текущем году гречневую крупу. Ее закупочная цена - около 198 тенге, цена реализации составила 470 тенге. После проверки мы выдали субъекту предпринимательства постановление об устранении нарушений. Цену он снизил до 227 тенге", - подчеркнул Даулен Кабдушев.

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития отметили, что мониторинг цен на социальные товары проводится на ежедневной основе.

На сегодняшний день в Павлодарской области 19 СЗПТ продаются в 217 магазинах - партнерах стабилизационного фонда. С начала года реализовано порядка 900 тонн продуктов.

На фермерском рынке "Жайлау" с начала года провели 21 сельскохозяйственную ярмарку и продали продукции на сумму свыше 2 млрд тенге. Планируется открытие аналогичного фермерского рынка в Аксу.

"В результате перечисленных мер в Павлодарской области удалось снизить индекс цен на СЗПТ за последнюю неделю на 1,2%. Это достаточно хороший показатель. Из 19 позиций по 14 - в регионе цены ниже республиканских", - пояснил Руслан Тлеулесов.

Однако он отметил, что за последние несколько недель в регионе выросли цены на овощи нового урожая: картофель, морковь и лук. Но, как добавили чиновники, у потребителей есть выбор - покупать старый урожай по социальной цене или новый, но по более высокой.

Сейчас в стабфонде хранится около 100 тонн картофеля и 20 тонн моркови. Однако в магазинах особым спросом прошлогодние овощи уже не пользуются. Кроме этого, немного выросло в цене сливочное масло.

Стало известно, что в регионе планируется модернизация рынков.

"В текущем году проводилась комиссионная ревизия рынков Павлодарской области. Министерством торговли и интеграции поставлена задача по модернизации торговых площадей. В настоящее время инвентаризация завершена. Вопросы были направлены в адрес местного исполнительного органа. Сейчас им формируется перечень рынков, которые планируются включить в "Дорожную карту по модернизации", - рассказал Даулен Кабдушев.

Стоит отметить, что в профильном министерстве разработана отдельная программа по поддержке субъектов предпринимательства. Сумма государственной поддержки по проекту, предположительно, будет достигать 3 млрд тенге.

Ранее стало известно, что в Казахстане цены на социально значимые продукты питания снижаются четвертую неделю подряд.

Добавим, что согласно постановлению "Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров" в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации:

  • мука: социально значимой считается только мука первого сорта;
  • хлеб: социально значимым считается только формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. В народе такой называют "кирпичом";
  • рожки: этот продукт многие казахстанцы уже привыкли покупать в фасованном виде, но социально значимыми считаются именно весовые рожки;
  • гречневая крупа: такая же ситуация с гречневой крупой. Она входит в перечень СЗПТ, только если продается на вес;
  • рис: к социально значимым продуктам питания относится только весовой шлифованный круглозерный рис;
  • соль: в перечень СЗПТ входит поваренная пищевая соль, продаваемая в фасованном виде и на вес, кроме сорта "Экстра". Такое название имеет очень мелкая белая соль без примесей;
  • сахар: к социально значимым относится только белый сахарный песок в фасованном или весовом виде;
  • картофель: для данного овоща никаких оговорок в законе нет;
  • морковь: в список СЗПТ входит только столовая морковь;
  • лук: здесь также все просто - социально значимым является только репчатый лук;
  • капуста: к СЗПТ относится только белокочанная капуста;
  • растительное масло: социально значимыми являются разные виды подсолнечного масла. Форма выпуска и реализации при этом не важна;
  • говядина: данный вид мяса также входит в перечень СЗПТ, но только в виде лопаточно-грудной части с костями;
  • мясо кур: социально значимым продовольственным товаром являются бедренная и берцовая кости курицы с прилегающей к ним мякотью. Проще говоря, это окорочка или куриные бедра и голени по отдельности;
  • яйца: социально значимыми считаются только яйца первой категории;
  • молоко: к СЗПТ относится только пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке, то есть из плотного полиэтилена;
  • кефир: такая же ситуация с этим продуктом – кефир жирностью 2,5% входит в список социально значимых товаров, только если реализуется в мягком пакете;
  • творог: данный кисломолочный продукт также является социально значимым, но в случае, если его жирность составляет 5-9%.;
  • сливочное масло: в список СЗПТ входит несоленое сливочное масло жирностью не менее 72,5%, в составе которого нет наполнителей и растительных жиров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124441-zolotuyu-grechku-prodavali-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie