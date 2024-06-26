"Золотую" гречку продавали в Павлодарской области

В Павлодарской области продавали такой социально значимый товар, как гречку, по цене в два раза выше закупочной - за 470 тенге. Предпринимателя привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК.

Запись с пресс-конференции "О стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары" была размещена в официальном Telegram-канале РСК.

На мероприятии выступили руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области Даулен Кабдушев, исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона Руслан Тлеулесов и директор департамента обеспечения продовольственной безопасности АО "СПК "Павлодар" Азамат Дандыбаев.

С начала года в Павлодарской области за различные нарушения в сфере торговли к административной ответственности привлекли 95 субъектов предпринимательства, тогда как за весь прошлый год - только 42.

"Показатель вырос в связи с тем, что была усилена работа в этом направлении, координация совместно с госорганами, а также растет сама потребительская культура. Государственный контроль осуществляется по обращению граждан, субъектов предпринимательства, а также по обращению госорганов.

По обращению граждан было проведено 65 внеплановых проверок, в результате 59 субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности. По сообщениям государственных органов привлекли 36 субъектов предпринимательства", - подчеркнул Даулен Кабдушев.

Четыре магазина наказали из-за того, что сумма на ценнике не соответствовала цене на кассе или ценник отсутствовал.

В рамках проводимых проверок были выявлены и факты повышения торговой надбавки на социально значимые продукты.

"Согласно закону торговая надбавка на СЗПТ установлена в размере 15%. Но в ходе проверок мы устанавливали, что на отдельные товарные позиции субъектами предпринимательства торговая надбавка устанавливалась в размере 197%. То есть стоимость товара превышала в два раза закупочную цену", - рассказал глава областного департамента торговли.

Спикер пояснил, о каких конкретно товарах идет речь.

"Мы проверяли в текущем году гречневую крупу. Ее закупочная цена - около 198 тенге, цена реализации составила 470 тенге. После проверки мы выдали субъекту предпринимательства постановление об устранении нарушений. Цену он снизил до 227 тенге", - подчеркнул Даулен Кабдушев.

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития отметили, что мониторинг цен на социальные товары проводится на ежедневной основе.

На сегодняшний день в Павлодарской области 19 СЗПТ продаются в 217 магазинах - партнерах стабилизационного фонда. С начала года реализовано порядка 900 тонн продуктов.

На фермерском рынке "Жайлау" с начала года провели 21 сельскохозяйственную ярмарку и продали продукции на сумму свыше 2 млрд тенге. Планируется открытие аналогичного фермерского рынка в Аксу.

"В результате перечисленных мер в Павлодарской области удалось снизить индекс цен на СЗПТ за последнюю неделю на 1,2%. Это достаточно хороший показатель. Из 19 позиций по 14 - в регионе цены ниже республиканских", - пояснил Руслан Тлеулесов.

Однако он отметил, что за последние несколько недель в регионе выросли цены на овощи нового урожая: картофель, морковь и лук. Но, как добавили чиновники, у потребителей есть выбор - покупать старый урожай по социальной цене или новый, но по более высокой.

Сейчас в стабфонде хранится около 100 тонн картофеля и 20 тонн моркови. Однако в магазинах особым спросом прошлогодние овощи уже не пользуются. Кроме этого, немного выросло в цене сливочное масло.

Стало известно, что в регионе планируется модернизация рынков.

"В текущем году проводилась комиссионная ревизия рынков Павлодарской области. Министерством торговли и интеграции поставлена задача по модернизации торговых площадей. В настоящее время инвентаризация завершена. Вопросы были направлены в адрес местного исполнительного органа. Сейчас им формируется перечень рынков, которые планируются включить в "Дорожную карту по модернизации", - рассказал Даулен Кабдушев.

Стоит отметить, что в профильном министерстве разработана отдельная программа по поддержке субъектов предпринимательства. Сумма государственной поддержки по проекту, предположительно, будет достигать 3 млрд тенге.

Ранее стало известно, что в Казахстане цены на социально значимые продукты питания снижаются четвертую неделю подряд.

Добавим, что согласно постановлению "Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров" в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации:

мука: социально значимой считается только мука первого сорта;

хлеб: социально значимым считается только формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. В народе такой называют "кирпичом";

рожки: этот продукт многие казахстанцы уже привыкли покупать в фасованном виде, но социально значимыми считаются именно весовые рожки;

гречневая крупа: такая же ситуация с гречневой крупой. Она входит в перечень СЗПТ, только если продается на вес;

рис: к социально значимым продуктам питания относится только весовой шлифованный круглозерный рис;

соль: в перечень СЗПТ входит поваренная пищевая соль, продаваемая в фасованном виде и на вес, кроме сорта "Экстра". Такое название имеет очень мелкая белая соль без примесей;

сахар: к социально значимым относится только белый сахарный песок в фасованном или весовом виде;

картофель: для данного овоща никаких оговорок в законе нет;

морковь: в список СЗПТ входит только столовая морковь;

лук: здесь также все просто - социально значимым является только репчатый лук;

капуста: к СЗПТ относится только белокочанная капуста;

растительное масло: социально значимыми являются разные виды подсолнечного масла. Форма выпуска и реализации при этом не важна;

говядина: данный вид мяса также входит в перечень СЗПТ, но только в виде лопаточно-грудной части с костями;

мясо кур: социально значимым продовольственным товаром являются бедренная и берцовая кости курицы с прилегающей к ним мякотью. Проще говоря, это окорочка или куриные бедра и голени по отдельности;

яйца: социально значимыми считаются только яйца первой категории;

молоко: к СЗПТ относится только пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке, то есть из плотного полиэтилена;

кефир: такая же ситуация с этим продуктом – кефир жирностью 2,5% входит в список социально значимых товаров, только если реализуется в мягком пакете;

творог: данный кисломолочный продукт также является социально значимым, но в случае, если его жирность составляет 5-9%.;

сливочное масло: в список СЗПТ входит несоленое сливочное масло жирностью не менее 72,5%, в составе которого нет наполнителей и растительных жиров.