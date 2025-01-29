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Новые тарифы на электроэнергию в Казахстане вступят в силу 1 февраля

Опубликовано:

Лампочка
Иллюстративное фото: pixabay.com

С 1 февраля 2025 года в Казахстане будут действовать новые тарифы на электроэнергию - соответствующий приказ подписан министром энергетики 27 января 2025 года, передает NUR.KZ.

Приказ министра энергетики от 27 января 2025 года утверждает новые Предельные тарифы на электрическую энергию и вводится в действие с 1 февраля 2025 года.

Так, тарифы повышаются для следующий категорий:

  • первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова) - с 8,27 до 9,5 тенге за кВтч.
  • второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,98 до 9,4 тенге за кВтч.
  • третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) - с 13,17 до 15,67 тенге за кВтч.
  • четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) - с 15,32 до 20,84 тенге за кВтч.
  • пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова) - с 17,73 до 22,58 тенге за кВтч.
  • шестой группы (Караганда Энергоцентр) - с 14,09 до 17,64 тенге за кВтч.
  • седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) - с 14,27 до 17,82 тенге за кВтч.
  • восьмой группы (Севказэнерго) - с 18,61 до 23,17 тенге за кВтч.
  • девятой группы (АО "Астана-Энергия") - с 9,28 до 11,71 тенге за кВтч.
  • десятой группы ("Павлодарэнерго" (ТЭЦ-2,3) - с 18,25 до 24,29 тенге за кВтч.
  • 12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") - с 7,87 до 8,52 тенге за кВтч.
  • 13-й группы ("Казахмыс Энерджи" (ЖТЭЦ, БТЭЦ) - с 21,42 до 30,24 тенге за кВтч.
  • 16-й группы ("Bassel Group LLS") - с 16,73 до 25,48 тенге за кВтч.
  • 18-й группы ("Степногорская ТЭЦ") - с 28,97 до 38,67 тенге за кВтч.
  • 22-й группы (ГКП "Кентау Сервис") - с 7,07 до 37,12 тенге за кВтч.
  • 23-й группы (ГКП "Аркалыкская ТЭК") - с 8,44 до 13,13 тенге за кВтч.
  • 26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1, 2, 3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) - с 17,82 до 20,93 тенге за кВтч.

Не изменились тарифы для 11, 14, 24, 29, 30, 32, 35, 36, 43-48, 56-60 групп компаний.

Были добавлены дополнительно тарифы для 61 и 62 группы - 18,74 и 28,72 тенге за кВтч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2216268-novye-tarify-na-elektroenergiyu-v-kazahstane-vstupyat-v-silu-1-fevralya/