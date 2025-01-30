"НДС 20% – один из самых распространенных в мире": в каких странах он намного меньше

В некоторых странах с развитой экономикой налог на добавленную стоимость или аналогичный платеж не превышает 10%. В их число входит Швейцария, где НДС равен 8,1%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В некоторых развитых странах ставка НДС не превышает 10%, например, в Швейцарии она составляет 8,1%.

Самый низкий НДС среди рассмотренных стран в Андорре - 4,5%, самый высокий в Южной Корее и Австралии - 10%.

В Казахстане НДС составляет 12%, но правительство обсуждает его повышение до 16-20%, что может увеличить расходы потребителей.

Налог на добавленную стоимость (НДС) платят продавцы товаров и поставщики услуг, которые являются его плательщиками, с каждого выданного чека. Но закладывается НДС уже в их стоимость, то есть по сути на этот налог идут деньги потребителя.

Например, приписку "В том числе НДС 12%" видел практически каждый казахстанец, которому выдавали чек в супермаркете или другом крупном предприятии.

То есть НДС в Казахстане равен 12%. Но в правительстве страны ведутся активные обсуждения об его увеличении. Со ставкой пока не определились, но говорят, что она может составить от 16% до 20%.

При этом министр нацэкономики отмечает, что ставка 20% по НДС – одна из самых распространенных в мире.

Но мы между тем выяснили, что есть страны с достаточно развитой экономикой, но невысоким налогом на добавленную стоимость или его аналогом.

В частности, мы ознакомились со ставками участников рейтинга по валовому национальному доходу (ВНД) на душу населения (валовому внутреннему продукту (ВВП) с учетом разницы доходов, полученных гражданами из-за рубежа и вывезенных из страны иностранцами), представленного порталом Humanities Portal.

Отметим, что Казахстан занял в нем 88 место.

НДС в Швейцарии – 8,1%

Одна из стран с самым высоким ВНД на душу населения (4 место) и самым низким налогом на добавленную стоимость – это Швейцария. По данным из открытых источников, он здесь составляет всего 8,1%. Чуть больше года назад ставка была равна 7,7%.

НДС в Лихтенштейне – 8,1%

На втором месте по уровню ВНД на душу населения располагается небольшое немецкоязычное княжество Лихтенштейн. Здесь ставка НДС тоже равна 8,1%. При этом год назад она также была повышена с 7,7%, то есть всего на 0,4 процентного пункта.

НДС в Объединенных Арабских Эмиратах – 5%

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются одним из лидеров по уровню ВВП на Ближнем Востоке. При этом налог на добавленную стоимость здесь уже несколько лет составляет 5%.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

НДС в Республике Корея – 10%

По уровню валового национального дохода на душу населения 37 место занимает Республика Корея. Страна при этом является экономически развитой. Но налог с продаж, то есть НДС, здесь равен 10%.

НДС в Австралии – 10%

Еще одна развитая страна с крупной экономикой – это Австралия. Стандартная ставка налога на товары и услуги (аналога НДС) при этом здесь также составляет 10%.

НДС в Японии – 10%

В Японии, которая находится на 33 месте в рейтинге по уровню ВНД, вместо НДС также применяется налог с продаж. Его ставка составляет 10%. Несколько лет назад она была 8%, а до 2014 года – 5%.

НДС в Сингапуре – 7%

Налог на товары и услуги платят и в Сингапуре. Только ставка аналога НДС здесь составляет всего 7%. Сообщалось, что его планируют поднять до 9%, но официальных объявлений еще не было. Страна между тем занимает 12 место по уровню ВНД на душу населения и является развитой.

НДС в Андорре – 4,5%

Еще одна развитая страна – Андорра – занимает 26 место в этом рейтинге. Карликовое европейское государство имеет одну из самых низких ставок НДС – 4,5%. Таким образом, конечные цены на продукты и услуги здесь обычно ниже, что не только приносит пользу местным потребителям, но и привлекает покупателей и туристов из соседних стран.

НДС в других странах

Также есть страны, где нет единой ставки НДС. Например, в Канаде налог с продаж составляет 5%, но его суммируют с провинциальным НДС на товары и услуги, если он есть в той или иной провинции.

Подобная ситуация в США – тут нет единого налога на товары и услуги, в каждом штате свое налоговое администрирование. И во многих из них НДС не превышает 10%.

Таким образом, в достаточно большом количестве стран налог на добавленную стоимость намного ниже, чем действующий в Казахстане, что не мешает им являться экономически развитыми.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как повышение НДС в Казахстане может повлиять на бизнес.