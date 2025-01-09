Сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане

Платные дороги имеют свои тарифы, а неуплата проезда по таким участкам может грозить штрафами. Взамен казахстанцы получают возможность быстро доехать до нужного города. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане в 2025 году установлены тарифы за пользование платными дорогами, привязанные к месячному расчетному показателю (МРП).

За неуплату проезда по платным дорогам предусмотрены штрафы: 19 660 тенге для физических лиц и 39 320 тенге для юридических лиц.

Некоторые категории граждан и служб имеют право на бесплатное пользование платными дорогами, а на ряде участков легковые автомобили могут ездить бесплатно.

Платные дороги в Казахстане впервые были внедрены в 2013 году. С тех пор за более чем 10 лет появилось 17 платных участков общей протяженностью 3 221 км.

Согласно данным сайта НК "ҚазАвтоЖол", за их пользование в 2025 году установлены определенные тарифы. Они привязаны к месячному расчетному показателю (МРП) и меняются вместе с ним ежегодно.

А оплата может производиться онлайн.

Тарифы на платные дороги в Казахстане для легковых авто Участок Протяженность Ставка

(одно направление) Астана-Щучинск 211 км 280 ₸ Астана-Темиртау 134 км 270 ₸ Алматы-Конаев 42 км 140 ₸ Алматы-Хоргос 295 км 420 ₸ Конаев-Талдыкорган 186 км 260 ₸ Астана-Павлодар 375 км 500 ₸ Тараз-Кайнар 237,5 км 330 ₸ Шымкент-Кызылорда 446,5 км 600 ₸ Шымкент-Тараз 89,3 км 120 ₸ Шымкент-граница Узбекистана 84 км 120 ₸ Щучинск-Кокшетау 60,75 км 80 ₸

Как видно из таблицы, здесь отмечены не все платные участки дорог. Дело в том, что некоторые трассы являются бесплатными для легковых авто, так как классифицируются как дороги II и III технических категорий.

К ним относятся платные участки Уральск-Саратов, Уральск-Самара, Бейнеу-Акжигит, Кокшетау-Петропавловск, Павлодар-Омск и Павлодар-Семей-Калбатау.

Но другие виды транспорта (автобусы, грузовые авто) должны платить за проезд по установленным тарифам.

Наказание за неуплату

Неуплата проезда по платным дорогам приведет к административному наказанию.

Так, согласно 628 статье Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП), в случае отсутствия оплаты в течение первых семи календарных дней после проезда по платному участку автовладельцам грозит штраф:

для физических лиц – 5 МРП, или 19 660 тенге в 2025 году;

в 2025 году; для юридических лиц – 10 МРП, или 39 320 тенге.

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На данный момент право на бесплатное пользование платными дорогами имеют некоторые категории граждан и служб: например, это ветераны Великой отечественной войны, автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге для перемещения в пределах одного района, и так далее.

При этом в декабре 2024 года отмечалось, что казахстанцы смогут законно не платить за пользование платными участками трасс при соблюдении одного условия – если дорога находится в плохом состоянии. Однако эта мера пока еще не была принята.

Также напомним, что в 2024 году обсуждалась возможность сделать платными еще сразу шесть дорог:

Ушарал-Достык – 180 километров; Обход Тараз – 57 километров; Обход Караганды – 48 километров; Бурылбайтал-Шу – 160 километров; Кандыагаш-Макат – 385,2 километра; Балхаш-Бурылбайтал – 91 километр.

Но только на двух из них (Обход Караганды и Балхаш-Бурылбайтал) будут взимать плату с легковых автомобилей, а на остальных участках для данной категории транспорта ожидается сохранение бесплатного проезда.

Также сообщалось о планах сделать платной еще одну дорогу – участок трассы Шымкент-Кызылорда протяженностью 425,5 км.

А на некоторых платных участках уже начали фиксировать среднюю скорость движения, за превышение которой может последовать штраф.

В то же время размеры штрафов за нарушение средней скорости такие же, как за "стандартное" превышение – от 5 до 60 МРП, то есть от 19 660 до 235 920 тенге в 2025 году.