Сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане

Платные дороги имеют свои тарифы, а неуплата проезда по таким участкам может грозить штрафами. Взамен казахстанцы получают возможность быстро доехать до нужного города. Об этом читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане в 2025 году установлены тарифы за пользование платными дорогами, привязанные к месячному расчетному показателю (МРП).
- За неуплату проезда по платным дорогам предусмотрены штрафы: 19 660 тенге для физических лиц и 39 320 тенге для юридических лиц.
- Некоторые категории граждан и служб имеют право на бесплатное пользование платными дорогами, а на ряде участков легковые автомобили могут ездить бесплатно.
Платные дороги в Казахстане впервые были внедрены в 2013 году. С тех пор за более чем 10 лет появилось 17 платных участков общей протяженностью 3 221 км.
Согласно данным сайта НК "ҚазАвтоЖол", за их пользование в 2025 году установлены определенные тарифы. Они привязаны к месячному расчетному показателю (МРП) и меняются вместе с ним ежегодно.
А оплата может производиться онлайн.
|Тарифы на платные дороги в Казахстане для легковых авто
|Участок
|Протяженность
|Ставка
(одно направление)
|Астана-Щучинск
|211 км
|280 ₸
|Астана-Темиртау
|134 км
|270 ₸
|Алматы-Конаев
|42 км
|140 ₸
|Алматы-Хоргос
|295 км
|420 ₸
|Конаев-Талдыкорган
|186 км
|260 ₸
|Астана-Павлодар
|375 км
|500 ₸
|Тараз-Кайнар
|237,5 км
|330 ₸
|Шымкент-Кызылорда
|446,5 км
|600 ₸
|Шымкент-Тараз
|89,3 км
|120 ₸
|Шымкент-граница Узбекистана
|84 км
|120 ₸
|Щучинск-Кокшетау
|60,75 км
|80 ₸
Как видно из таблицы, здесь отмечены не все платные участки дорог. Дело в том, что некоторые трассы являются бесплатными для легковых авто, так как классифицируются как дороги II и III технических категорий.
К ним относятся платные участки Уральск-Саратов, Уральск-Самара, Бейнеу-Акжигит, Кокшетау-Петропавловск, Павлодар-Омск и Павлодар-Семей-Калбатау.
Но другие виды транспорта (автобусы, грузовые авто) должны платить за проезд по установленным тарифам.
Наказание за неуплату
Неуплата проезда по платным дорогам приведет к административному наказанию.
Так, согласно 628 статье Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП), в случае отсутствия оплаты в течение первых семи календарных дней после проезда по платному участку автовладельцам грозит штраф:
- для физических лиц – 5 МРП, или 19 660 тенге в 2025 году;
- для юридических лиц – 10 МРП, или 39 320 тенге.
На данный момент право на бесплатное пользование платными дорогами имеют некоторые категории граждан и служб: например, это ветераны Великой отечественной войны, автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге для перемещения в пределах одного района, и так далее.
При этом в декабре 2024 года отмечалось, что казахстанцы смогут законно не платить за пользование платными участками трасс при соблюдении одного условия – если дорога находится в плохом состоянии. Однако эта мера пока еще не была принята.
Также напомним, что в 2024 году обсуждалась возможность сделать платными еще сразу шесть дорог:
- Ушарал-Достык – 180 километров;
- Обход Тараз – 57 километров;
- Обход Караганды – 48 километров;
- Бурылбайтал-Шу – 160 километров;
- Кандыагаш-Макат – 385,2 километра;
- Балхаш-Бурылбайтал – 91 километр.
Но только на двух из них (Обход Караганды и Балхаш-Бурылбайтал) будут взимать плату с легковых автомобилей, а на остальных участках для данной категории транспорта ожидается сохранение бесплатного проезда.
Также сообщалось о планах сделать платной еще одну дорогу – участок трассы Шымкент-Кызылорда протяженностью 425,5 км.
А на некоторых платных участках уже начали фиксировать среднюю скорость движения, за превышение которой может последовать штраф.
В то же время размеры штрафов за нарушение средней скорости такие же, как за "стандартное" превышение – от 5 до 60 МРП, то есть от 19 660 до 235 920 тенге в 2025 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2208020-skolko-stoit-proezd-po-platnym-dorogam-v-2025-godu-v-kazahstane/