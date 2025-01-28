Сразу семь дорог могут стать платными в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность начать взимать плату за проезд по семи участкам дорог. По двум из них в том числе придется платить водителям легковых автомобилей. Подробности читайте на NUR.KZ.

На данный момент в Казахстане насчитывается 17 платных участков дорог разных технических категорий. За проезд по дорогам второй категории нужно платить только водителям автобусов и грузовиков, а первой категории – всем, в том числе и владельцам легковых автомобилей.

Вскоре платных участков может стать заметно больше. Министерство транспорта РК опубликовало на портале "Открытые НПА" целый ряд проектов приказов, согласно которым в стране на платной основе планируется использовать сразу семь новых дорог:

Примечательно, что некоторые из этих дорог планировали сделать платными еще в 2024 году, теперь же Минтранспорта опубликовало свои предложения по ним заново.

При этом платными для всех, включая водителей легковых автомобилей, могут стать только три трассы: "Актау – Бейнеу" (не вся протяженность, а только 68 километров), "Балхаш – Бурылбайтал" и "Костанай – Денисовка" (только 51 километр). А за проезд по остальным участкам будут платить только водители автобусов и грузовых автомобилей, так как они относятся ко второй технической категории.

Если нововведения вступят в силу, то для водителей легковых авто по трем трассам из списка установят следующие тарифы за весь платный маршрут:

"Актау – Бейнеу": за 68 километров трассы придется заплатить 0,0325 МРП по предоплате или 0,0379 МРП при оплате после проезда;

"Балхаш – Бурылбайтал": 0,0661 МРП по предоплате или 0,0763 МРП после проезда;

"Костанай – Денисовка": за 51 километр – 0,0331 МРП по предоплате или 0,0280 МРП после проезда.

Возможная стоимость проезда за полный участок дороги

для легковых автомобилей Платная трасса Постоплата Предоплата МРП Тенге МРП Тенге "Актау - Бейнеу" 0,0379 ₸149,023 0,0325 ₸127,790 "Балхай - Бурылбайтал" 0,0763 ₸300,012 0,0661 ₸259,905 "Костанай - Денисовка" 0,0331 ₸130,149 0,028 ₸110,096 Проекты приказов Министерства транспорта РК

При этом на трассах "Балхаш – Бурылбайтал" и "Костанай – Денисовка" планируется ввести годовой абонемент стоимостью 1 МРП, то есть 3 932 тенге в 2025 году.

Сейчас проекты приказов находятся на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 4 февраля 2025 года.

Напомним, оплатить проезд по платной дороге можно не сразу, а в течение семи дней. Однако важно сделать это вовремя, ведь в Казахстане предусмотрены штрафы для неплательщиков.