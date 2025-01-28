Сразу семь дорог могут стать платными в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность начать взимать плату за проезд по семи участкам дорог. По двум из них в том числе придется платить водителям легковых автомобилей. Подробности читайте на NUR.KZ.
На данный момент в Казахстане насчитывается 17 платных участков дорог разных технических категорий. За проезд по дорогам второй категории нужно платить только водителям автобусов и грузовиков, а первой категории – всем, в том числе и владельцам легковых автомобилей.
Вскоре платных участков может стать заметно больше. Министерство транспорта РК опубликовало на портале "Открытые НПА" целый ряд проектов приказов, согласно которым в стране на платной основе планируется использовать сразу семь новых дорог:
- "Актау – Бейнеу" – 454 километра;
- "Кандыагаш – Макат" – 380,525 километра;
- "Ушарал – Достык" – 180 километров;
- "Шу – Бурылбайтал" – 175,8 километров;
- "Костанай – Денисовка" – 151 километр;
- "Балхаш – Бурылбайтал" – 91 километр;
- обход Тараз – 57 километров.
Примечательно, что некоторые из этих дорог планировали сделать платными еще в 2024 году, теперь же Минтранспорта опубликовало свои предложения по ним заново.
При этом платными для всех, включая водителей легковых автомобилей, могут стать только три трассы: "Актау – Бейнеу" (не вся протяженность, а только 68 километров), "Балхаш – Бурылбайтал" и "Костанай – Денисовка" (только 51 километр). А за проезд по остальным участкам будут платить только водители автобусов и грузовых автомобилей, так как они относятся ко второй технической категории.
Если нововведения вступят в силу, то для водителей легковых авто по трем трассам из списка установят следующие тарифы за весь платный маршрут:
- "Актау – Бейнеу": за 68 километров трассы придется заплатить 0,0325 МРП по предоплате или 0,0379 МРП при оплате после проезда;
- "Балхаш – Бурылбайтал": 0,0661 МРП по предоплате или 0,0763 МРП после проезда;
- "Костанай – Денисовка": за 51 километр – 0,0331 МРП по предоплате или 0,0280 МРП после проезда.
|Возможная стоимость проезда за полный участок дороги
для легковых автомобилей
|Платная трасса
|Постоплата
|Предоплата
|МРП
|Тенге
|МРП
|Тенге
|"Актау - Бейнеу"
|0,0379
|₸149,023
|0,0325
|₸127,790
|"Балхай - Бурылбайтал"
|0,0763
|₸300,012
|0,0661
|₸259,905
|"Костанай - Денисовка"
|0,0331
|₸130,149
|0,028
|₸110,096
|Проекты приказов Министерства транспорта РК
При этом на трассах "Балхаш – Бурылбайтал" и "Костанай – Денисовка" планируется ввести годовой абонемент стоимостью 1 МРП, то есть 3 932 тенге в 2025 году.
Сейчас проекты приказов находятся на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 4 февраля 2025 года.
Напомним, оплатить проезд по платной дороге можно не сразу, а в течение семи дней. Однако важно сделать это вовремя, ведь в Казахстане предусмотрены штрафы для неплательщиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2215907-srazu-sem-trass-mogut-stat-platnymi-v-kazahstane/