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Сразу семь дорог могут стать платными в Казахстане

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Человек смотрит в смартфон, будучи за рулем
Водитель со смартфоном. Иллюстративное фото: dvulikaia/Getty Images

В Казахстане рассматривают возможность начать взимать плату за проезд по семи участкам дорог. По двум из них в том числе придется платить водителям легковых автомобилей. Подробности читайте на NUR.KZ.

На данный момент в Казахстане насчитывается 17 платных участков дорог разных технических категорий. За проезд по дорогам второй категории нужно платить только водителям автобусов и грузовиков, а первой категории – всем, в том числе и владельцам легковых автомобилей.

Вскоре платных участков может стать заметно больше. Министерство транспорта РК опубликовало на портале "Открытые НПА" целый ряд проектов приказов, согласно которым в стране на платной основе планируется использовать сразу семь новых дорог:

Примечательно, что некоторые из этих дорог планировали сделать платными еще в 2024 году, теперь же Минтранспорта опубликовало свои предложения по ним заново.

При этом платными для всех, включая водителей легковых автомобилей, могут стать только три трассы: "Актау – Бейнеу" (не вся протяженность, а только 68 километров), "Балхаш – Бурылбайтал" и "Костанай – Денисовка" (только 51 километр). А за проезд по остальным участкам будут платить только водители автобусов и грузовых автомобилей, так как они относятся ко второй технической категории.

Если нововведения вступят в силу, то для водителей легковых авто по трем трассам из списка установят следующие тарифы за весь платный маршрут:

  • "Актау – Бейнеу": за 68 километров трассы придется заплатить 0,0325 МРП по предоплате или 0,0379 МРП при оплате после проезда;
  • "Балхаш – Бурылбайтал": 0,0661 МРП по предоплате или 0,0763 МРП после проезда;
  • "Костанай – Денисовка": за 51 километр – 0,0331 МРП по предоплате или 0,0280 МРП после проезда.
Возможная стоимость проезда за полный участок дороги
для легковых автомобилей
Платная трасса Постоплата Предоплата
МРП Тенге МРП Тенге
"Актау - Бейнеу" 0,0379 ₸149,023 0,0325 ₸127,790
"Балхай - Бурылбайтал" 0,0763 ₸300,012 0,0661 ₸259,905
"Костанай - Денисовка" 0,0331 ₸130,149 0,028 ₸110,096
Проекты приказов Министерства транспорта РК

При этом на трассах "Балхаш – Бурылбайтал" и "Костанай – Денисовка" планируется ввести годовой абонемент стоимостью 1 МРП, то есть 3 932 тенге в 2025 году.

Сейчас проекты приказов находятся на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 4 февраля 2025 года.

Напомним, оплатить проезд по платной дороге можно не сразу, а в течение семи дней. Однако важно сделать это вовремя, ведь в Казахстане предусмотрены штрафы для неплательщиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2215907-srazu-sem-trass-mogut-stat-platnymi-v-kazahstane/

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