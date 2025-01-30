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Рекордную сумму штрафов заплатили водители в Казахстане

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Полицейский выписывает штраф
Протокол о нарушении ПДД. Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images

За последние 12 месяцев казахстанцы заплатили штрафы на 304 млрд тенге. При этом на водителей пришлись рекордные 139,46 млрд тенге. Сколько казахстанцев были оштрафованы, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане предусмотрена административная ответственность за самые разные нарушения. Некоторые нормы были введены совсем недавно, а другие уже действуют какое-то время, но все равно вызывают споры в обществе, как это произошло, например, с правилами прогрева автомобилей.

На этом фоне заметно растет количество штрафов, которые накладываются на жителей страны. Так, согласно данным Генеральной прокуратуры РК, в 2024 году в стране было зарегистрировано 15 130 010 административных правонарушений – это сразу на 37,8% больше, чем было годом ранее.

Всего привлекли к ответственности 14 658 448 нарушителей, что на 38,4% больше показателя предыдущего года. В итоге на них наложили 14 653 448 штрафов на сумму 304,3 млрд тенге.

Количество штрафов за год выросло на 38,4%, а их общая сумма – на 63,9%. Правда, пока госорганы взыскали лишь 62,6%, или около 190,5 млрд тенге.

Примечательно, что "львиную долю" штрафов в итоге наложили на автомобилистов и пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения (ПДД). Как передает портал "Колеса", на них пришлось 40% взысканий, то есть около 139,5 млрд тенге.

Это можно назвать своеобразным рекордом. Для понимания: за год сумма штрафов выросла на 36%. При этом она сразу в 6,4 раза больше той, что была зафиксирована десять лет назад (21,7 млрд тенге).

Немного реже казахстанцев в 2024 году наказывали за нарушения в налоговом секторе, а также в сфере общественного порядка и нравственности, например за хулиганство, распитие алкоголя в неположенном месте и нарушение тишины.

Стоит отметить, что в 2025 году размеры штрафов, в связи с повышением месячного расчетного показателя до 3 932 тенге, заметно выросли, поэтому даже незначительные нарушения могут "ударить" по семейному бюджету казахстанцев.

Напомним, в Казахстане ужесточили ответственность автомобилистов за нарушение скоростного режима. Теперь на некоторых участках дорог фиксируют не только текущую скорость, но и среднюю, с которой водитель преодолел свой маршрут.

При этом не все штрафы казахстанцы могут "словить" заслуженно. Иногда система ошибается, и в таком случае ее решение можно обжаловать. Недавно таким образом избежал штрафа житель Северо-Казахстанской области, которого "наказали" за прогрев автомобиля свыше пяти минут.

О том, как казахстанцы могут самостоятельно обжаловать несправедливые штрафы, мы рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2216454-rekordnuyu-summu-shtrafov-zaplatili-voditeli-v-kazahstane/