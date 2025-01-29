Отменить в Казахстане штраф за прогрев машины более 5 минут требует мажилисмен

Депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании палаты высказался о штрафе за прогрев машины более 5 минут. По его словам, это требование является абсурдным, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос депутат поднял в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.

"Когда речь заходит об автомобилях, я не могу не упомянуть абсурдное требование, согласно которому они не должны работать на холостом ходу более 5 минут, и которое в настоящее время является предметом горячих споров в обществе", - сказал Нартай Сарсенгалиев.

Депутат напомнил, что это решение было одобрено правительством более 20 лет назад.

"Мы все понимаем, что это решение неправильное, и оно подверглось резкой критике в обществе. Граждан, оставивших свои автомобили включенными более чем на 5 минут в морозную зиму, теперь будут штрафовать после того, как кто-то снял их на видео. Это неразумное решение. Ведь если не прогревать машину в мороз, металл износится, машина сломается, и людям придется тратить деньги на ее ремонт.

По этому поводу есть только одно предложение: следует немедленно пересмотреть решение министерства, запрещающее оставлять автомобили работать на холостом ходу более 5 минут. Тем, кто утверждает, что сжигание автомобилей вредит окружающей среде, следует сначала навести порядок на заводах, которые выбрасывают в воздух тонны вредных отходов, и в городах, где "черный" снег", - заявил Сарсенгалиев.

Напомним, в этом месяце депутат Екатерина Смышляева подняла данную тему и рассказала, что будет с нормой закона, которая запрещает прогревать авто зимой больше пяти минут. Смышляева сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

Позже вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут.

До этого мы также писали, что прокуратура Северо-Казахстанской области отменила штраф, так как сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.

А депутат мажилиса Снежанна Имашева разъяснила, в каких случаях казахстанцев не будут штрафовать за прогрев авто свыше 5 минут. По ее данным, прогревать машину можно "хоть 55 минут".

Однако несколько дней назад министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев озвучил свою позицию касательно штрафа за прогрев авто более пяти минут и поддержал данную меру. Также на том брифинге он пообещал журналистам снять свой эксперимент на видео и выложить в соцсети. Свое обещание он выполнил на следующий день.

А следом за ним эксперимент решил продолжить и казахстанский водитель, которому удалось прогреть автомобиль за 5 минут.