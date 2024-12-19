Какие новые штрафы были введены в 2024 году в Казахстане

В уходящем году были приняты поправки в некоторые статьи Административного кодекса, а также введены новые штрафы, о которых следует помнить в 2025 году. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Кодекс об административных правонарушениях РК (КоАП) может претерпевать изменения в связи с пересмотром его статей или введением новых видов наказаний за определенные нарушения.

В 2024 году казахстанцы столкнулись с подобными случаями, о которых следует иметь ввиду с 1 января 2025 года в связи с ростом МРП с 3 692 до 3 932 тенге. Соответственно, вырастут и штрафы.

При этом нужно помнить, что казахстанцы могут влиять на изменение законопроектов через онлайн-обсуждения.

Новые виды наказания для водителей

Автовладельцы в 2024 году столкнулись с несколькими видами новых административных наказаний. Так, с 4 декабря вступил в силу закон, согласно которому им придется учитывать свою среднюю скорость на прямолинейных участках определенных междугородних трасс.

За нарушение правила казахстанцам грозят штрафы: от 5 до 40 МРП (от 18 460 до 147 680 тенге в 2024 году) в зависимости от степени превышения средней скорости. А с 1 января суммы наказания составят от 19 660 до 157 280 тенге.

Превышение скорости. Иллюстративное фото: puhimec/Getty Images

Дополнительно в два раза увеличено наказание за превышение максимальной скорости движения (на 60 км/ч и более) – сумма штрафа составляет 40 МРП, или 147 680 тенге в уходящем и 157 280 тенге в 2025 году. Повторное нарушение увеличит наказание до 60 МРП (221 520 тенге и 235 920 тенге соответственно).

Нововведения затронули и владельцев электрокаров: они должны иметь специальный опознавательный знак, а за отсутствие предусмотрено сначала предупреждение. Но повторный проступок приведет к штрафу в размере 3 МРП (11 076 тенге в текущем году и 11 796 тенге в 2025 году), согласно статье 620 КоАП.

Также наказывают за парковку на местах для зарядки электромобилей как владельцев прочих транспортных средств, так и электрокаров, если они сами не производят зарядку (часть 1 статьи 597 КоАП).

Штраф составит 5 МРП (18 460 тенге на 2024 и 19 660 на 2025 год), а при повторном нарушении в течение 12 месяцев сумма увеличится до 10 МРП (36 920 тенге до конца года и 39 320 тенге с 1 января).

Еще одной "новинкой" стали требования по обязательной регистрации мопедов, наличию водительского удостоверения и соответствующее применение к ним всех правил и штрафов – но эти меры начнут действовать с апреля 2025 года.

Квитанция о штрафе. Иллюстративное фото: Nico De Pasquale Photography/Getty Images

Прочие штрафы

Также в 2024 году были приняты новые законы, ужесточающие наказание за бытовое насилие и систематическую травлю детей (буллинг), а также неисполнение обязанностей по отношению к детям (воспитание, защита их прав и обеспечение безопасности).

Например, родителям, педагогам, работникам организаций здравоохранения и прочим лицам, ответственным за воспитание и (или) образование несовершеннолетних, могут грозить штрафы от 10 до 20 МРП (от 36 920 до 73 840 тенге в текущем и от 39 320 до 78 640 тенге в 2025 году), или даже арест до 20 суток.

В то же время ответственность для законных представителей предусмотрена и за случаи, когда их подопечные совершили правонарушения, в том числе травлю других детей, бродяжничество, попрошайничество, употребление алкоголя и так далее.

Ранее мы рассказывали, как взятка может обойтись дороже для казахстанцев, чем простая оплата штрафа.

Также сообщалось, что планируется платить процент от штрафа свидетелям нарушений в Казахстане.