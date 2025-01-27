Новые штрафы и пересмотр наказаний: какие поправки введут в Административный кодекс Казахстана

В январе 2025 года были подписаны поправки в Административный кодекс Казахстана. Они вступят в силу в марте и затронут некоторые штрафы. Подробнее о том, что изменится в законе, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С марта 2025 года в Казахстане вступят в силу поправки в Административный кодекс, вводящие новые штрафы и пересматривающие существующие наказания.

Изменения коснутся автовладельцев: появятся штрафы за перевозку пассажиров вне салона, ужесточатся наказания за выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда железнодорожных переездов.

Будут введены новые штрафы за организацию стихийных свалок и немедицинское употребление наркотических веществ, а также увеличены штрафы за ложный вызов специальных служб.

Закон № 155-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" был подписан президентом 10 января 2025 года.

Среди различных вопросов, затрагиваемых данным законом, есть и определенные штрафы, с которыми казахстанцы обычно сталкиваются чаще всего. Данные изменения вступят в силу с 13 марта текущего года.

Изменения для автовладельцев

Статья 593 кодекса, предусматривающая вопросы наказания за несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, будет дополнена частью 1-2 следующего содержания:

"Перевозка пассажиров вне кабины (салона) транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проемы и люки транспортного средства, открывания дверей во время движения".

За это автовладельцам грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП), или 39 320 тенге в 2025 году.

Также за выезд на встречную полосу, что наказывается лишением права вождения на 6 месяцев (статья 596), внесут изменения:

если это повлекло повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинило материальный ущерб – будут лишать прав на 9 месяцев;

если нарушение допустило лицо с инвалидностью – будут применять штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) вместо лишения прав на 6 месяцев.

Протокол о нарушении ПДД. Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images

А за нарушение правил проезда железнодорожных переездов (статья 607) наказание будет увеличено с 10 до 20 МРП (с 39 320 тенге до 78 640 тенге).

Также в этой статье появится пункт 3, который предусматривает лишение права вождения на 9 месяцев, если нарушение при пересечении переезда привело к повреждению какого-либо имущества или причинило материальный ущерб.

Какие автомобильные штрафы смягчили

Некоторые виды наказаний пересмотрели в сторону снижения степени строгости административных мер.

Так, за уклонение от уплаты за парковку (пункт 4-1 статьи 597) штраф будет снижен с 3 до 1 МРП (с 11 796 до 3 932 тенге), а за повторное наказание в течение года – с 5 до 2 МРП (с 19 660 до 7 864 тенге).

Дополнительно за нарушение водителями правил дорожного движения (ПДД), повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, не будут применять лишение права управления транспортным средством – останется только штраф на сумму 20 МРП (78 640 тенге).

Прочие виды штрафов

Кроме вопросов ПДД, новые поправки затронули и другие сферы нарушений.

Так, за заведомо ложный вызов специальных служб теперь будет назначаться штраф в размере 60 МРП (235 920 тенге) вместо 30 МРП.

Автомобиль пожарных. Иллюстративное фото: Vadim Zhakupov / Getty Images

Повторное нарушение в течение года (или если ложный вызов поступил во время аварий, пожаров и прочих стихийных бедствий) приведет к наказанию на сумму 120 МРП (471 840 тенге) вместо 60 МРП.

При этом с 15 сентября 2025 года, если ложный вызов совершило несовершеннолетнее лицо (14-16 лет), то штраф составит 30 МРП (117 960 тенге) вместо 15 МРП, который придется заплатить родителям или заменяющим их лицам.

Также введут отдельные штрафы за организацию стихийных свалок. Для этого в статье 344 появятся новые пункты:

пункт 2-1: за выброс отходов вне специально установленных мест с использованием транспортных средств для их доставки предусмотрен штраф в размере 100 МРП ( 393 200 тенге ) – для физлиц и от 200 до 1 000 МРП ( 786 400-3 932 000 тенге ) – для юрлиц;

) – для физлиц и от 200 до 1 000 МРП ( ) – для юрлиц; пункт 4-1: повторное нарушение в течение года (для юрлиц в течение 3 лет) приведет к увеличению наказания в два раза.

Появится и ответственность за немедицинское употребление наркотических и сильнодействующих веществ (статья 440-1). Наказанием за это станет:

при первом проступке – штраф на сумму 40 МРП ( 157 280 тенге ), либо арест на 10 суток;

), либо арест на 10 суток; при повторном нарушении – 80 МРП (314 560 тенге), либо 20 суток ареста.

Таким образом, с 13 марта 2025 года вступят изменения в Административный кодекс, которые введут новые виды ответственности и пересмотрят некоторые наказания за уже существующие правонарушения.

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