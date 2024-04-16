Новые штрафы для родителей, педагогов и прочих лиц, ответственных за детей, появились в Казахстане

С принятием закона о бытовом насилии и защите детей были внедрены новые штрафы. Они связаны с ответственностью родителей, взрослых и несовершеннолетних граждан. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

15 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Он направлен на защиту прав детей и женщин.

В связи с этим в кодексе "Об административных правонарушениях РК" (КоАП) появились новые виды административных наказаний, связанных с принятым законом. При этом ответственность затрагивает не только родителей, но и других ответственных лиц.

Также казахстанцев могут наказать за проступки детей (своих или подопечных).

Ответственность родителей, педагогов и прочих лиц

Согласно правкам, был изменен заголовок статьи 127: "Родители и законные представители детей несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего".

За такое нарушение им грозит штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году). За повторный проступок в течение года назначается либо штраф на 15 МРП (55 380 тенге), либо административный арест до пяти суток.

А если из-за неисполнения своих обязанностей родителями или иным лицом с соответствующими обязанностями несовершеннолетний употребил алкоголь, наркотические вещества или их аналоги, бродяжничал, занимался попрошайничеством или совершил умышленное деяние (уголовное или административное), то за это ответственное лицо получит штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или арест на срок до 10 суток.

При этом такую ответственность также несут педагоги или другие работники организаций образования, здравоохранения или иной организации, на которых возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию.

Отец и дети. Иллюстративное фото: freepik.com/cookie_studio

Также новые правки (часть 1-1 статьи 593 КоАП) запрещают принудительно высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, следующих без сопровождения родителей и (или) его законного представителя. За это казахстанцам могут назначить штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

А в статье 54 появился пункт 2-1: "при установлении особых требований к поведению лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, суд вправе установить меры по оказанию психологической помощи".

Интернет-нарушения и штрафы

Новые правки в КоАП также направлены на защиту детей от буллинга и кибербуллинга (оскорблений и травли в Интернете).

Так, согласно статье 127-2, за травлю несовершеннолетнего лица взрослые граждане рискуют получить предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). Повторный проступок увеличит наказание до 30 МРП (110 760 тенге).

А если буллинг или кибербуллинг устроил несовершеннолетний (от 12 до 16 лет), то за это его родителям грозит предупреждение или штраф на 10 МРП (36 920 тенге). Повторное деяние приведет уже к аресту на 20 суток.

Эти правки начинают действовать с 16 апреля 2024 года.

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