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Сообщения об оплате: в "Алматы Паркинг" рассказали, нужно ли платить за парковку в первые 15 минут

Опубликовано:

Платная парковка в Алматы
Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинские водители взволнованы сообщениями о необходимости оплаты парковки в течение 15 минут, которые приходят, как только они подъехали к зоне парковки, передает NUR.KZ.

Как рассказали читатели, обратившиеся в нашу редакцию, они столкнулись с тем, что им стали приходить уведомления о необходимости оплаты парковки, несмотря на то, что они только подъехали к той или иной зоне парковки и не планировали находиться там больше 15 минут. Именно такое время заявлено как бесплатное для стоянки авто.

В "Алматы Паркинг" объяснили, что делать водителям в этом случае.

Как отметили в компании, система автоматической фиксации автомобиля при въезде на парковку предназначена для учета времени пребывания транспортного средства на парковочном месте.

"Уведомление об оплате, которое вы получаете сразу после фиксации автомобиля, является напоминанием о необходимости оплаты в случае превышения бесплатного периода.

Если ваше пребывание на парковке не превышает 15 минут, оплата не требуется, и вы можете игнорировать полученное уведомление. Система уведомлений создана для вашего удобства и своевременного информирования о правилах парковки", - рассказали в "Алматы Паркинг".

Ранее мы рассказывали, как фиксируют нарушения на платных парковках Алматы и куда уходят собранные деньги.

Кроме того, сообщалось, что владельцы электрокаров смогут не платить за парковку, и разъяснялось, что им для этого нужно сделать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162934-soobshcheniya-ob-oplate-v-almaty-parking-rasskazali-nuzhno-li-platit-za-parkovku-v-pervye-15-minut/

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