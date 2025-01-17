Одну из деклараций упразднили: что делать казахстанцам

С 2025 года в Казахстане упразднили 240 форму декларации по ИПН. Вместо нее граждане должны сдать отчетность, которую внедрили в рамках всеобщего декларирования. Подробности читайте на NUR.KZ.

До 2025 года некоторые казахстанцы регулярно сдавали декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) по форме 240. Ее нужно было подавать гражданам, которые получали доход из-за границы, имели банковские счета в других странах или же просто получили имущественный доход, например, от прироста стоимости проданного жилья.

Между тем 240 форму декларации по индивидуальному подоходному налогу, как отмечает портал "Учет", с 1 января 2025 года упразднили. Но от обязанностей отчитываться казахстанцев не освободили.

Все сведения гражданам нужно будет отражать или в "входной" декларации по форме 250, или в декларации о доходах и имуществе по форме 270.

Как понять, какую декларацию сдавать

Казахстанцы, которые стали участниками предыдущих этапов всеобщего декларирования, должны сдавать только декларацию по форме 270 – в ней есть все, что было в отчетности по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.

Что касается граждан, которые станут участниками четвертого этапа, то сначала им нужно сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250. Затем, если у них, например, появился имущественный доход, им нужно будет сдать и декларацию по форме 270, потому что "входная" не отражает всю необходимую информацию, которая была в упраздненной отчетности по форме 240.

А остальные физические лица, которые ранее сдавали 240 декларацию по индивидуальному подоходному налогу, но не вошли в систему всеобщего декларирования, при возникновении такого обязательства вместо нее также должны предоставить декларацию о доходах и имуществе по форме 270 в срок до 15 сентября 2025 года.

То есть форма 270 заменит форму 240, а обязательство по ее представлению возникает вне зависимости от обязанности сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.

Напомним, ранее стало известно, что большую часть населения в Казахстане освободили от участия в четвертом этапе всеобщего декларирования, однако это не отменяет того факта, что некоторым гражданам в этом году все равно придется подавать две налоговые отчетности.