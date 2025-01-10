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Общественные работы за мелкие нарушения: Токаев подписал поправки в кодекс

Опубликовано:

Мужчина метет парки и улицы
Общественные работы. Иллюстративное фото: polisia.kz

Президент страны подписал поправки в КоАП РК, а также в закон о государственной службе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Теперь казахстанцы могут получить наказание в виде общественных работ.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях".

Также сообщается, что Токаевым подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

Как разъяснили на сайте сената страны, после поправок вводится новый вид административного взыскания - общественные работы.

"Общественные работы - аналогичные механизму уголовного наказания, с выполнением общественно полезных задач под контролем местных органов. Применение взыскания предлагается сделать возможным по 11 статьям КоАП за мелкие правонарушения. Введение общественных работ и обновление законодательства направлено на снижение количества правонарушений, повышение эффективности правосудия и учет социального статуса правонарушителей", - сказано в сообщении сената.

Также отмечалось, что поправки в закон о госслужбе внесены после правовых решений Конституционного Суда, включая устранение бессрочного запрета на государственную службу для отдельных категорий лиц.

"Документом устанавливаются сроки ограничений для граждан, привлекавшихся к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности, с сохранением бессрочного запрета для лиц, совершивших коррупционные и тяжкие преступления", - отмечали в сенате.

В конце прошлого года в сенате подробнее рассказали о поправках в КоАП.

"Закон предусматривает расширение круга должностных лиц, имеющих право рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Определен также и порядок пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам в случаях, когда производство осуществляется в сокращенном порядке. В целом, закон позволит обеспечить защиту прав и свобод граждан, усовершенствовать и оптимизировать законодательство, а также устранить правовые пробелы и коллизии, выявленные в правоприменительной практике", - разъяснили в сенате.

Помимо этого, были даны разъяснения о поправках в закон о госслужбе.

"Закон определяет сроки ограничений поступления на государственную службу, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, соразмерности их последствий, а также совершенствование отбора и повышение качества комплектования руководящих должностей в правоохранительных органах и Вооруженных Силах, урегулирование порядка наложения дисциплинарного взыскания в виде понижения в специальном, воинском звании или классном чине высшего начальствующего состава и так далее", - сказано на сайте.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подписал закон о новой накопительной программе. Поправкии поделены на два блока.

В начале января этого года сообщалось, что Токаев подписал закон, по которому вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2208951-obshchestvennye-raboty-za-melkie-narusheniya-tokaev-podpisal-popravki-v-kodeks/

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