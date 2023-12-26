Какой штраф грозит казахстанцам за грязный автомобиль

Автовладельцам следует помнить, что правила дорожного движения требуют не только технического, но и внешнего соответствия нормам. Так, грязные номера и кузов также приводят к штрафу, передает NUR.KZ.

Транспортные средства должны соответствовать имеющимся техническим требования по одной простой причине – они обеспечивают безопасность как их владельцев (водителей), так и других участников дорожного движения.

Например, штраф за отсутствие зимних колес с 1 декабря по 1 марта введен для того, чтобы избежать аварий из-за летних покрышек, у которых сцепление с дорожной поверхностью существенно снижается зимой.

Такое же правило действует и в отношении внешнего вида транспорта и видимости государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ).

Номера должны быть видны

Номерные знаки транспортных средств должны соответствовать требованиям национального стандарта, которые подразумевают обеспечение их достаточной видимости и распознаваемости.

Нарушением будет считаться не только целенаправленное сокрытие бумажкой или чем-либо еще отдельных знаков ГРНЗ, но также нанесение специального покрытия для защиты от дорожных камер.

Также, если номер будет залеплен пылью, грязью или снегом, то это тоже будет считаться нарушением.

Полицейский и водитель. Иллюстративное фото: ДП СКО

Как отмечается в пункте 1 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП), за это грозит штраф в 5 МРП. И если получить его до конца года, то придется заплатить 17 250 тенге. А в 2024 году – уже 18 460 тенге.

Если нарушение повторится в течение 12 месяцев с момента получения первого штрафа, то сумма увеличится до 20 МРП. То есть за это придется заплатить 69 000 тенге в декабре, а в 2024 году – уже 73 840 тенге.

Другие требования к чистоте

Следует учитывать, что грязь на кузове может также стать причиной штрафа.

Так, согласно пункту 4.1.5 "Требований к техническому состоянию по условиям безопасности движения", не допускается эксплуатация авто, степень загрязнения которых снижает:

обзорность с места водителя и пассажиров;

обзорность через наружные зеркала заднего вида;

эффективность действия внешних световых приборов;

препятствует четкой идентификации государственного номерного знака и цвета (цветов) авто, занесенных в свидетельство о регистрации транспортного средства.

То есть важно обеспечить не только хороший обзор водителю через окна и зеркала, но и возможность распознать цвет авто, световые сигналы (поворотники, габариты).

За нарушение грозит такое же наказание, как и за нечитаемые ГРНЗ: 5 МРП (17 250 тенге в 2023 году и 18 460 тенге в 2024) за первый проступок и 20 МРП (69 000 тенге и 73 840 тенге соответственно) за повторный.

Поэтому автовладельцам следует не забывать про необходимость мыть кузов автомобиля в зимнее время.