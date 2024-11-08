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Какой штраф грозит за выезд на закрытые из-за снега трассы в Казахстане

Опубликовано:

Машины едут по дороге зимой
Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Некоторые участки трасс закрывают из-за непогоды, чтобы защитить казахстанцев. Но автовладельцы могут пренебречь этими мерами, за что им грозит штраф или арест. Об этом читайте на NUR.KZ.

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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане из-за непогоды закрыты некоторые участки трасс в четырех регионах для защиты граждан.
  • За выезд на закрытые участки дорог водителям грозит штраф в размере 110 760 тенге или административный арест до 15 суток.
  • При повторном нарушении в течение года наказание ужесточается: арест от 15 до 20 суток или штраф 184 600 тенге для отдельных категорий граждан.

Резкое ухудшение погоды в ноябре 2024 года привело к закрытию некоторых трасс сразу в четырех регионах Казахстана.

Подобные меры нужны для защиты граждан, так как снежные заносы могут представлять серьезную угрозу их жизни. А застрявших водителей и пассажиров приходится спасать из опасной ситуации: так, сообщалось о вызволении 5 детей из снежного плена в Карагандинской области.

При этом игнорирование сообщений о закрытых трассах в рамках Правил прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам влечет и административное наказание.

Меры для нарушителей ограничений

В подпункте 5 пункта 7 указанных правил отмечено, что "в случаях установления фактов неповиновения законным требованиям уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения к водителям транспортных средств принимаются меры в соответствии со статьей 667 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП – прим. ред.)".

Полицейский выписывает штраф
Протокол о нарушении ПДД. Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images

Данная статья кодекса предусматривает наказание за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа и прочих служб.

Так, автовладельцам, которые выехали на закрытые участки трасс в непогоду, может грозить:

  • либо штраф в размере 30 МРП, что равно 110 760 тенге;
  • либо административный арест на срок до 15 суток.

А повторный проступок в течение 12 месяцев после первого нарушения приведет к аресту от 15 до 20 суток.

При этом лицам, к которым нельзя применять арест (беременные женщины и имеющие детей до 14 лет женщины и мужчины, несовершеннолетние граждане, лица с инвалидностью I и II групп, а также женщины и мужчины старше 58 и 63 лет соответственно), повторное нарушение грозит штрафом в размере 50 МРП (184 600 тенге).

Важно помнить, что соблюдать введенные ограничения на республиканских трассах необходимо для собственной безопасности, а не из-за риска получить штраф.

Напомним, что казахстанцев могут оштрафовать за использование летних покрышек в зимнее время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2184564-kakoy-shtraf-grozit-za-vyezd-na-zakrytye-iz-za-snega-trassy-v-kazahstane/

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