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"Останавливают и везут в наркоцентр": могут ли полицейские штрафовать выпивших кумыс водителей

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Водитель за рулем автомобиля
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Старший инспектор Комитета адмполиции МВД в СЦК прокомментировала вопрос о том, могут ли наказывать водителей, выпивших кумыс - национальный молочный напиток, передает корреспондент NUR.KZ.

Старший инспектор Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова отметила, что полиции не важно, что именно выпил водитель, а то, как себя чувствует и в состоянии ли управлять транспортом.

"Когда они (прим.ред - полицейские) останавливают авто, то обязательно везут такого водителя на медицинское освидетельствование. Когда сотрудник наркоцентра даст соответствующую справку, полицейские заполняют административный протокол о нарушении.

То есть суть не в том, что он (прим.ред. - водитель) пил, а то, как он себя чувствует. Неважно, что он пил - кумыс или алкоголь. Ведь он управляет транспортом и тут важна безопасность. Так как он отвечает не только за свое здоровье, но и за здоровье и жизнь окружающих", - отметила она.

Сегодня глава комитета административной полиции Кайсар Султанбаев в СЦК также рассказал, что будет за выезд на закрытую трассу в непогоду.

Напомним, в начале года стало известно, что с 1 января 2024 года нарушения правил дорожного движения будут обходиться дороже. Это связано с ростом МРП. О размерах самых распространенных штрафов для автовладельцев мы писали здесь.

Весной сообщалось, что новый вид штрафа для водителей хотят ввести в Казахстане - вице-министр внутренних дел разъяснил норму об усилении ответственности за превышение скорости.

Наряду с этим, сегодня стало известно об исключении одного из штрафов для водителей в Казахстане - соответствующий проект закона об изменениях в КоАП приняли в мажилисе в первом чтении.

Другое нововведение касается нарушителей ПДД без водительских прав – они не смогут получить их в течение 7 лет.

Недавно мы также писали, что в Казахстане подписали закон, который в два раза повышает размер штрафа за превышение скорости на 60 и более километров в час. Сколько придется заплатить за "лихачество", мы писали тут.

Добавим, что согласно ст. 608 КоАП РК, за управление автомобилем в состоянии опьянения законодательством предусмотрено наказание в виде ареста на 15 суток и лишения водительских прав на 7 лет.

Однако согласно ст. 345-1 УК РК, за повторное управление автомобилем в пьяном виде предусмотрена уже уголовная ответственность с лишением водительских прав пожизненно и тюремным сроком до 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2187381-ostanavlivayut-i-vezut-v-narkocentr-mogut-li-policeyskie-shtrafovat-vypivshih-kumys-voditeley/

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