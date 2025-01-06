На сколько подорожали VIP-номера для автомобилей в Казахстане

Красивый автомобильный номер будет стоить дороже обычного. При этом цена растет вместе с месячным расчетным показателем, который увеличился с 1 января. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Стоимость VIP-номеров для автомобилей в Казахстане увеличилась из-за роста месячного расчетного показателя (МРП) с 3 692 до 3 932 тенге в 2025 году.

Цены на "красивые" номера варьируются от 224 124 тенге за самый доступный вариант до более 1,12 млн тенге за наиболее дорогие комбинации.

Стоимость обычного номерного знака составляет 3 923 тенге, а ускоренная выдача ГРНЗ может стоить от 13 773,9 до 19 436,51 тенге в зависимости от региона и срока изготовления.

Автомобили и прочие транспортные средства обязаны иметь государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) – это уникальная комбинация из трех цифр и трех букв (две для юрлиц), плюс код региона.

При этом за красивый ГРНЗ придется заплатить больше денег: к подобным вариантам относятся те знаки, в которых прописаны одинаковые буквы или цифры, или цифровая часть отличается "круглыми", зеркальными, запоминающимися или другими приметными комбинациями.

А так как их стоимость определяется на основе месячного расчетного показателя (МРП), который с 1 января 2025 года вырос с 3 692 до 3 932 тенге, то и цены в новом году увеличились.

Ставки госпошлины за "крутые" номерные знаки

Стоимость VIP-номеров определяется согласно пункту 8 статьи 615 Налогового кодекса РК. А каждая из указанных в кодексе категорий комбинаций имеет свою ставку пошлины.

Стоимость VIP-номеров для автомобилей в 2025 году Вид номера

(цифры и буквы) Ставка Стоимость Одинаковые буквы,

но с простой комбинацией цифр 57 МРП 224 124 ₸ 010, 020, 030, 040, 050, 060,

070, 077, 080, 090, 707 57 МРП 224 124 ₸ Эти же цифры,

но с одинаковыми буквами 114 МРП 448 248 ₸ 100, 111, 200, 222, 300, 333,

400, 444, 500, 555, 600, 666,

700, 800, 888, 900, 999 137 МРП 538 684 ₸ Эти же цифры,

но с одинаковыми буквами 194 МРП 762 808 ₸ 001, 002, 003, 004, 005,

006, 007, 008, 009, 777 228 МРП 896 496 ₸ Эти же цифры,

но с одинаковыми буквами 285 МРП 1 120 620 ₸

Желая получить красивый номер на свой автомобиль, казахстанцы могут бесплатно узнать, сколько стоит та или иная комбинация. Это может облегчить процесс выбора ГРНЗ с учетом личных финансовых возможностей.

А если не выбирать возможность оформить красивый набор букв и цифр, то они будут выданы в хаотичном порядке. Стоимость услуги по изготовлению ГРНЗ в этом случае составит 3 923 тенге.

При этом ускоренная выдача ГРНЗ может обойтись по следующим ценам:

за 1 рабочий день (для городов Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Кызылорда, Туркестан, Талдыкорган, Актобе, Атырау, Актау, Уральск, Усть-Каменогорск) – 13 773,9 тенге без учета НДС;

без учета НДС; за 5 рабочих дней (для городов Жезказган, Конаев, Кокшетау, а также районов и городов областного значения) – 19 436,51 тенге без учета НДС.

Таким образом, если казахстанцы хотят приобрести ГРНЗ с просто одинаковыми буквенными значениями, но без красивой комбинации цифр, то они заплатят 224 124 тенге в 2025 году. Это самый доступный вариант VIP-номеров.

В то же время наиболее дорогие комбинации для ГРНЗ обойдутся чуть более 1,12 млн тенге.

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