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На сколько подорожали VIP-номера для автомобилей в Казахстане

Опубликовано:

Автомобильные номера выставлены на витрине
Автомобильные номера. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Красивый автомобильный номер будет стоить дороже обычного. При этом цена растет вместе с месячным расчетным показателем, который увеличился с 1 января. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Стоимость VIP-номеров для автомобилей в Казахстане увеличилась из-за роста месячного расчетного показателя (МРП) с 3 692 до 3 932 тенге в 2025 году.
  • Цены на "красивые" номера варьируются от 224 124 тенге за самый доступный вариант до более 1,12 млн тенге за наиболее дорогие комбинации.
  • Стоимость обычного номерного знака составляет 3 923 тенге, а ускоренная выдача ГРНЗ может стоить от 13 773,9 до 19 436,51 тенге в зависимости от региона и срока изготовления.

Автомобили и прочие транспортные средства обязаны иметь государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) – это уникальная комбинация из трех цифр и трех букв (две для юрлиц), плюс код региона.

При этом за красивый ГРНЗ придется заплатить больше денег: к подобным вариантам относятся те знаки, в которых прописаны одинаковые буквы или цифры, или цифровая часть отличается "круглыми", зеркальными, запоминающимися или другими приметными комбинациями.

А так как их стоимость определяется на основе месячного расчетного показателя (МРП), который с 1 января 2025 года вырос с 3 692 до 3 932 тенге, то и цены в новом году увеличились.

Ставки госпошлины за "крутые" номерные знаки

Стоимость VIP-номеров определяется согласно пункту 8 статьи 615 Налогового кодекса РК. А каждая из указанных в кодексе категорий комбинаций имеет свою ставку пошлины.

Стоимость VIP-номеров для автомобилей в 2025 году
Вид номера
(цифры и буквы)		 Ставка Стоимость
Одинаковые буквы,
но с простой комбинацией цифр		 57 МРП 224 124
010, 020, 030, 040, 050, 060,
070, 077, 080, 090, 707		 57 МРП 224 124
Эти же цифры,
но с одинаковыми буквами		 114 МРП 448 248
100, 111, 200, 222, 300, 333,
400, 444, 500, 555, 600, 666,
700, 800, 888, 900, 999		 137 МРП 538 684
Эти же цифры,
но с одинаковыми буквами		 194 МРП 762 808
001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008, 009, 777		 228 МРП 896 496
Эти же цифры,
но с одинаковыми буквами		 285 МРП 1 120 620

Желая получить красивый номер на свой автомобиль, казахстанцы могут бесплатно узнать, сколько стоит та или иная комбинация. Это может облегчить процесс выбора ГРНЗ с учетом личных финансовых возможностей.

А если не выбирать возможность оформить красивый набор букв и цифр, то они будут выданы в хаотичном порядке. Стоимость услуги по изготовлению ГРНЗ в этом случае составит 3 923 тенге.

При этом ускоренная выдача ГРНЗ может обойтись по следующим ценам:

  • за 1 рабочий день (для городов Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Кызылорда, Туркестан, Талдыкорган, Актобе, Атырау, Актау, Уральск, Усть-Каменогорск) – 13 773,9 тенге без учета НДС;
  • за 5 рабочих дней (для городов Жезказган, Конаев, Кокшетау, а также районов и городов областного значения) – 19 436,51 тенге без учета НДС.

Таким образом, если казахстанцы хотят приобрести ГРНЗ с просто одинаковыми буквенными значениями, но без красивой комбинации цифр, то они заплатят 224 124 тенге в 2025 году. Это самый доступный вариант VIP-номеров.

В то же время наиболее дорогие комбинации для ГРНЗ обойдутся чуть более 1,12 млн тенге.

Ранее мы рассказывали, стоит ли платить мошенникам, которые украли номер автомобиля и требуют деньги за информацию о месте его нахождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2208021-na-skolko-podorozhali-vip-nomera-dlya-avtomobiley-v-kazahstane/

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