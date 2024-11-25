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Еще одну трассу хотят сделать платной в Казахстане

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Знак "Платная дорога" установлен над светофором
Знак "Платная дорога". Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

На публичное рассмотрение вынесли проект приказа, который вводит платный проезд по трассе "Шымкент–Кызылорда" на участке 425,5 км - документ опубликован на портале "Открытые НПА".

В сравнительной таблице указанно обоснование - приказ №668 от 20.09.2024 года "О передаче имущества из республиканской собственности в коммунальную собственность Туркестанской области" Комитета государственного имущества и приватизации.

Как предлагают авторы - протяженность платной дороги (участка) составит 425,5 км.

В приложении к приказу указаны ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.

Документ находится на публичном обсуждении до 4 декабря текущего года.

Ранее мы писали, что в стране рассматривают возможность ввести сразу шесть платных участков автомобильных дорог. При этом, за проезд по ним нужно будет платить только водителям автобусов и грузовиков.

По информации "КазАвтоЖол", на сегодняшний день в Республике Казахстан функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, в том числе: 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км. технической категории, 6 участков 2 и 3 технической категории протяженностью 1060 км.

Впервые плату стали взимать в 2013 году - первым стал участок трассы "Астана Щучинск".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192238-eshche-odnu-trassu-hotyat-sdelat-platnoy-v-kazahstane/

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