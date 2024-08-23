Сразу шесть дорог хотят сделать платными в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность ввести сразу шесть платных участков автомобильных дорог. Однако только на двух из них будут взимать плату с легковых автомобилей. Подробности читайте на NUR.KZ.

Ранее стало известно, что за проезд по участку дороги Костанай-Денисовка могут начать брать плату. Однако, как оказалось, планируется сделать платными еще шесть участков автомобильных дорог республиканского значения. Соответствующие проекты опубликовал Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК.

Так, планируется сделать платными следующие дороги:

Примечательно, что только две из них, Обход Караганды и Балхаш-Бурылбайтал, планируют сделать платными для всех, в том числе и для водителей легковых автомобилей.

Стоимость проезда за все 48 километров карагандинской обходной трассы для владельцев легковых автомобилей по предоплате (с заранее пополненного счета) будет стоить 0,0704 МРП, то есть 260 тенге в 2024 году. Постоплата (после проезда по платной дороге) обойдется в 0,0813 МРП, или 300 тенге.

Примечательно, что 91 километр трассы Балхаш-Бурылбайтал водителям легковых автомобилей также обойдется в 260 тенге – по предоплате и 300 тенге – по постоплате.

При этом для водителей легковых автомобилей, проживающих в населенных пунктах, расположенных рядом с платной дорогой, проектом не предусмотрены месячные абонементы. Однако годовой "проездной" будет стоить всего 1 МРП, что составляет 3 692 тенге в 2024 году.

Что касается остальных трасс, то они будут бесплатными для водителей легковых автомобилей, так как принадлежат ко второй технической категории. Это значит, что за проезд по ним нужно будет платить только водителям автобусов и грузовиков.

Впрочем, все проекты пока находятся на стадии публичного обсуждения, и говорить о том, что все перечисленные автодороги точно станут платными, пока рано.