Можно ли изменить декларацию с неправильной датой в Казахстане

Прием деклараций завершился 16 сентября. Но казахстанцы могут изменить свои отчетности, если сделали ошибки, заполняя их, например, указав неверную дату. О том, как это сделать, читайте на NUR.KZ.
В Казахстане 16 сентября завершился третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые приняли участие индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их супруги. Они сдавали "входные" декларации об активах и обязательствах по форме 250.
Заполняя свои первые декларации в этом году, граждане должны были указать свои активы и обязательства, которыми они обладали по состоянию на 31 декабря 2023 года.
При этом некоторые казахстанцы, как сообщили в Комитете государственных доходов, неверно указывали дату, на которую составляли декларацию. Такая ошибка считается нарушением Налогового кодекса РК, и гражданам в итоге не засчитывают сдачу налоговой отчетности.
Напомним, ранее комитет направил уведомления тем гражданам, которые не предоставили декларации: их ждет блокировка счетов, однако, по мнению одного из экспертов, такая серьезная санкция является незаконной.
Между тем среди не сдавших "входные" декларации могут оказаться и те граждане, которые просто указали неверную дату. В таких случаях налогоплательщик вправе самостоятельно устранить нарушение путем отзыва налоговой отчетности методом изменения.
Изменить налоговую отчетность можно в случаях, если неверно указан:
- код валюты;
- код налогового органа;
- налоговый период;
- вид налоговой отчетности.
Чтобы исправить свою ошибку, казахстанцу нужно предоставить в налоговый орган заявление на веб-портале "Кабинет налогоплательщика" или в системе обработки налоговой отчетности на сайте комитета.
Также внести изменения можно через сервис "Отзыв налоговой отчетности" на портале "Электронного правительства". Для этого нужно сделать несколько простых шагов:
- авторизоваться на портале, зайти на страницу услуги и нажать на кнопку "заказать онлайн";
- заполнить все графы: код отчетности, ее вид, налоговый период, регистрационный номер, а также указать способ исправления ошибки – удаление или изменение декларации;
- подписать услугу с помощью ЭЦП;
- дождаться результата.
Ранее мы также рассказывали о том, какие ошибки чаще всего совершают казахстанцы при подаче своих деклараций.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2184285-mozhno-li-izmenit-deklaraciyu-s-nepravilnoy-datoy-v-kazahstane/