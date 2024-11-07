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Можно ли изменить декларацию с неправильной датой в Казахстане

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Казахстанец заполняет декларацию онлайн
Декларация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прием деклараций завершился 16 сентября. Но казахстанцы могут изменить свои отчетности, если сделали ошибки, заполняя их, например, указав неверную дату. О том, как это сделать, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане 16 сентября завершился третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые приняли участие индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их супруги. Они сдавали "входные" декларации об активах и обязательствах по форме 250.

Заполняя свои первые декларации в этом году, граждане должны были указать свои активы и обязательства, которыми они обладали по состоянию на 31 декабря 2023 года.

При этом некоторые казахстанцы, как сообщили в Комитете государственных доходов, неверно указывали дату, на которую составляли декларацию. Такая ошибка считается нарушением Налогового кодекса РК, и гражданам в итоге не засчитывают сдачу налоговой отчетности.

Напомним, ранее комитет направил уведомления тем гражданам, которые не предоставили декларации: их ждет блокировка счетов, однако, по мнению одного из экспертов, такая серьезная санкция является незаконной.

Между тем среди не сдавших "входные" декларации могут оказаться и те граждане, которые просто указали неверную дату. В таких случаях налогоплательщик вправе самостоятельно устранить нарушение путем отзыва налоговой отчетности методом изменения.

Изменить налоговую отчетность можно в случаях, если неверно указан:

  • код валюты;
  • код налогового органа;
  • налоговый период;
  • вид налоговой отчетности.

Чтобы исправить свою ошибку, казахстанцу нужно предоставить в налоговый орган заявление на веб-портале "Кабинет налогоплательщика" или в системе обработки налоговой отчетности на сайте комитета.

Также внести изменения можно через сервис "Отзыв налоговой отчетности" на портале "Электронного правительства". Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

  • авторизоваться на портале, зайти на страницу услуги и нажать на кнопку "заказать онлайн";
  • заполнить все графы: код отчетности, ее вид, налоговый период, регистрационный номер, а также указать способ исправления ошибки – удаление или изменение декларации;
  • подписать услугу с помощью ЭЦП;
  • дождаться результата.

Ранее мы также рассказывали о том, какие ошибки чаще всего совершают казахстанцы при подаче своих деклараций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2184285-mozhno-li-izmenit-deklaraciyu-s-nepravilnoy-datoy-v-kazahstane/

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