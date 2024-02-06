Из декларации о доходах и имуществе убрали пункт про зарплату в Казахстане

Казахстанцы, которые должны в 2024 году сдать декларацию по форме 270.00, теперь могут не указывать свои зарплаты. Однако это не единственное упрощение. Обо всех изменениях читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году начался третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые приняли участие индивидуальные предприниматели, основатели и руководители юридических лиц, а также их супруги.

До 15 сентября им надо сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. О том, кого это не коснется, мы подробно рассказали здесь.

При этом граждане, которые вошли в систему ранее, также должны будут сдавать налоговые декларации, но уже по форме 270.00, в которых нужно будет отразить доходы и имущество.

Форму именно этой декларации решили упростить в Казахстане. Как передает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), в текущем году сократился перечень информации для отражения в декларации по форме 270.00.

Теперь не нужно отражать доходы, облагаемые налогами у источника выплаты, то есть заработную плату, пенсионные выплаты, вознаграждение по депозитам и прочие виды доходов, указанных в первом параграфе 36 главы Налогового кодекса РК.

Не будет необходимости указывать и информацию о приобретении, отчуждении либо безвозмездном получении имущества, зарегистрированного в Казахстане.

В КГД МФ РК также сообщили, что обязанность по отражению в декларации сведений об источниках покрытия расходов на приобретение имущества теперь возложена только на физических лиц, которые указаны в законе РК "О противодействии коррупции". В их числе:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

должностные лица и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что казахстанцам лучше честно задекларировать большие суммы наличных денег, чтобы в будущем при их использовании не пришлось объяснять налоговым органам их происхождение.

Сейчас в декларацию по форме 270.00 вносятся изменения, а после их утверждения казахстанцы смогут заполнить ее уже по новым правилам. Однако тем гражданам, которые уже успели задекларировать свои доходы и имущество, перезаполнять декларацию после изменения правил не нужно.