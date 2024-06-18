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Бизнес закрывается: половина регионов Казахстана теряют предпринимателей, сообщают аналитики

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Частный предприниматель за работой
Частный предприниматель за работой. Иллюстративное фото: Freepik.com

Малый бизнес является важным элементом развития экономики страны. Однако за последний год количество предпринимателей продолжает сокращаться. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Индивидуальные предприниматели (ИП) – это лица, которые ведут самостоятельную предпринимательскую деятельность для получения дохода. Рост числа ИП и их активная деятельность обычно указывают на благоприятное состояние экономики.

Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала DATA HUB, их количество за последний год постепенно снижается. А на 1 июня 2024 года число действующих ИП снизилось в 9 из 20 регионов в годовом разрезе.

Напомним, что казахстанцы могут получить 1,5 млн тенге от государства на развитие бизнеса.

Где "теряют" малый бизнес

Согласно сообщению источника, речь идет о всех областях, расположенных на западе и востоке Казахстана, а также Кызылординской и Туркестанской областях на юге и Улытауской области в центре.

"Суммарный показатель этих областей сократился на 30 тыс. единиц, до 608,6 тыс. единиц. Относительный спад составил 5%.

Наиболее сильный удар пришелся по следующим областям:

  • Кызылординской – минус 13%, или 8,8 тыс. единиц;
  • Атырауской – минус 8%, или 4,9 тыс. единиц;
  • Мангистауской – минус 7%, или 5,2 тыс. единиц.

Во всех трех случаях снижение началось в августе (2023 года – прим. ред.), достигло пика в декабре, после чего продолжилось", – отмечается в DATA HUB.

Ранее сообщалось, что многие ИП закрылись из-за всеобщего декларирования в Казахстане.

Инфографика
Статистика ИП в разрезе регионов Казахстана. Источник: Telegram-канал DATA HUB

Однако общая статистика по ИП в Казахстане остается положительной за счет других регионов. Так, число действующих предпринимателей в целом по стране за последние 12 месяцев выросло на 24,4 тыс. единиц и достигло 1,66 млн ИП. Относительный прирост составил 1,5%.

"Получается, 11 регионов смогли с лихвой перекрыть падение в 9 остальных. И самая большая заслуга в этом принадлежит Алматы – плюс 12,3%, или 26,6 тыс. единиц", – сообщают аналитики.

Напомним, что в 2024 году индивидуальные предприниматели и их супруги (а также владельцы юридических лиц и их супруги) заполняют налоговую декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00.

Срок сдачи декларации заканчивается 15 сентября для электронных и бумажных носителей. А в последующие годы они будут сдавать форму 270.00.

Также в 2024 году завершилось действие Единого совокупного платежи (ЕСП), и теперь ИП платят налоги в соответствии с выбранным налоговым режимом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2119140-biznes-zakryvaetsya-polovina-regionov-kazahstana-teryayut-predprinimateley-soobshchayut-analitiki/

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