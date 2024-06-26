"Был срочный звонок, не мог не ответить": павлодарца наказали, несмотря на оправдания

Житель Павлодара за рулем разговаривал по телефону без использования громкой связи. За такое нарушение ему выписали штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за текущий период на дорогах области остановлены 1267 водителей, которые разговаривали по телефону, не используя беспроводные наушники или громкую связь.

"Отвлекаясь на общение по телефону, водитель превращает свою машину в смертельно опасное оружие, так как разговор по сотовому телефону или набор сообщения становятся главной задачей, а управление автомобилем - второстепенной.

Мобильная активность за рулем отвлекает и существенно снижает скорость реакции, а также способность контролировать дорожную ситуацию, и во время вождения увеличивается шанс попасть в ДТП в четыре раза", - отметили в ДП Павлодарской области.

К примеру, в Павлодаре на улице Жусупа полицейские остановили одного разговаривавшего за рулем водителя.

"Мужчина признал свое нарушение и объяснил: был срочный звонок и не мог не ответить. Но это не оправдывает его, в любом случае лучше остановиться или установить громкую связь. За данное правонарушение любителю поговорить за рулем выписали административный штраф в размере 5 МРП", - рассказали в ведомстве.

Департамент полиции Павлодарской области призвал казахстанцев строго соблюдать Правила дорожного движения и не пренебрегать безопасностью.

Отметим, что по ст.591 КоАП РК пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее житель Павлодара привлек внимание полицейских, выполняя странные маневры на дороге - он то выезжал на обочину, то возвращался обратно на трассу. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машину забрали на штрафстоянку.

А в Астане водителя автомобиля Porsche привлекли к ответственности сразу по двум административным статьям. Он не только использовал сотовый телефон за рулем, но и объехал пробку по тротуару.