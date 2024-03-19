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Какие нарушения "видят" новые камеры "Сергек"

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Новые камеры "Сергек"
Новые камеры "Сергек". Фото: Sergek Group

В компании Sergek Group рассказали о том, какие нарушения "видят" камеры "Сергек", которые недавно появились в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в компании, новое оборудование - это специализированная транспортная камера с инфракрасной подсветкой.

"Она имеет более высокое разрешение и поляризационный фильтр, противодействующий бликам на стекле. Все это позволяет получать изображения в ещё более высоком разрешении, в том числе, в темное время суток", - заявили в Sergek Group.

Что касается нарушений, то камеры "видят" все то же, что и раньше:

  • превышение скорости,
  • проезд на запрещающий сигнал светофора,
  • нарушение линий дорожной разметки и знаков (стоп-линия, автобусная, остановка в неположенном месте, не уступил дорогу пешеходу, сплошная линия, запрещенный путь грузовых ТС, стоянка запрещена, движение по одностороннему и т.д.).

Кроме того, в Алматы продолжает действовать пилотный проект по фиксации автомобилей, не пропускающих пешеходов на пешеходных переходах, добавили в компании.

Обновление оборудования планируется во всех городах, где действуют проекты "Сергек". На сегодня новые камеры с уже установлены в Астане, Алматы, Атырау, Усть-Каменогорске, Семее, Туркестане и Таразе.

"Возможности новых камер позволят, при необходимости, расширить спектр фиксируемых нарушений ПДД на дорогах городов. Если функционал системы будет расширен - об этом в обязательном порядке сообщит уполномоченный орган", - дополнили в Sergek Group.

Напомним, новые камеры "Сергек" появились в Алматы в начале марта. Их отличительная визуальная особенность от камер предыдущего поколения - большие объективы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070906-kakie-narusheniya-vidyat-novye-kamery-sergek/

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