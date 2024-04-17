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Исключить один из штрафов для водителей могут в Казахстане

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Сердитый водитель
Водитель. Иллюстративное фото: undefined undefined / Getty Images

В мажилисе одобрили законопроект с изменениями в Кодекс об административных нарушениях – в нем исключается один из штрафов для водителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Изменения в Кодекс об административных нарушениях касательно водителей авто в Казахстане направлены на "снижение репрессивности", как сообщил депутат Сергей Пономарев.

"Ввиду критики со стороны общества на чрезмерную строгость административного наказания предложен ряд поправок, направленных на снижение репрессивности. В том числе в части пересмотра санкций административных деяний на предмет их возможного смягчения и снижения, перевода ряда составов правонарушений в сферу гражданской ответственности.

К примеру, законопроектом предлагается не применять лишение прав за дорожно-транспортное происшествие без вреда здоровью. Исключается ответственность за уклонение от уплаты за парковку, так как эти услуги носит гражданско-правовой характер", – заявил депутат.

Однако также в изменениях в кодекс касательно транспортных средств (ТС) есть и усиление ответственности – в частности, за эксплуатацию ТС с нарушением установленных нормативов выбросов и уровня шума.

Кроме того, в законопроекте по КоАП есть и другие изменения. Так, предлагается применять общественные работы по девяти статьям, среди которых – мелкое хулиганство (статья 434), распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440) и др.

Другое нововведение касается нарушителей ПДД без водительских прав – они не смогут получить их в течение 7 лет. Наряду с этим в Казахстане хотят внедрить новые требования для мопедистов.

Помимо этого сегодня мажилис принял закон "О масс-медиа", направленный на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086400-isklyuchit-odin-iz-shtrafov-dlya-voditeley-mogut-v-kazahstane/

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