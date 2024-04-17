Нарушителей без водительских прав в Казахстане могут лишить возможности их получения на 7 лет

Нарушители ПДД без водительских прав не смогут получить их в течение 7 лет. Такие поправки рассматриваются сегодня депутатами в мажилисе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

Сегодня в мажилисе парламента рассматривается ряд новых законопроектов, среди которых — внесение изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях.

"После принятия поправок лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение семи лет", — говорится в сообщении пресс-службы мажилиса в Telegram-канале.

Отмечается, что на сегодня они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания.

Действующие же водители, после их привлечения к ответственности по аналогичным статьям, лишаются права вождения на 7 лет.

Сегодня вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха на заседании мажилиса ответил на предложение смягчить наказание за вождение в пьяном виде. Смягчение ответственности вице-министр назвал нецелесообразным, добавив, что в некоторых странах у пьяных водителей и вовсе изымают транспортные средства.

"Я считаю, что мера (о наказании за езду в пьяном виде — прим. ред.) абсолютно нужная и абсолютно адекватная, и нет необходимости ее пересматривать", — заявил Лепеха.

Между тем, по данным МВД, ежегодно в Казахстане по вине нетрезвых водителей совершается порядка 500 ДТП, в которых погибает около 100 человек, еще 600 - получают травмы различной степени тяжести. За последние 6 лет, с 2018 по 2023 годы, выявлено 148 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Только за прошлый год полицейские установили 22 тыс. пьяных водителей.

Сегодня также стало известно, что в Казахстане внедряют новые требования для мопедистов. Это связано с участившимся количеством ДТП с участием мопедов. Только в 2023 году, по данным депутата Екатерины Смышляевой, было 750 аварий, что в четыре раза больше, чем в 2022 году.

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