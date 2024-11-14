Выезд на закрытую трассу в непогоду: какое наказание ожидает казахстанцев

Глава комитета административной полиции Кайсар Султанбаев в СЦК рассказал, что будет за выезд на закрытую трассу в непогоду, передает корреспондент NUR.KZ.

"Полиция, в основном, наказывает тех водителей, которые, зная о том, что дорога перекрыта, и там стоит пост полиции, несмотря на это, не подчиняясь требованиям сотрудников полиции, выезжают на дорогу. Да, в отношении таких водителей мы принимаем меры, накладываем штраф, вплоть до направления дела в суд по 667 статье", - сказал Султанбаев.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 МРП и административный арест до 10 суток.

"Что касается водителей, которые, возможно, действительно, не получили сообщение, выехали и оказались в снежном плену, мы, наоборот, таким помогаем. Многих вытаскиваем, не десятками-сотнями, а даже тысячами вытаскиваем, помогаем. Полиция, в первую очередь, служит для своего народа, а не для того, чтобы наказывать. Полиция наказывает только тех, кто нарушает закон и не подчиняется законным требованиям полиции", - пояснил спикер.

Напомним, синоптики рассказали, что в ближайшие дни в Казахстане в северной половине и на юго-востоке республики сохранится снежная погода, на севере - с метелями.

15-16 ноября на западные регионы постепенно будет смещаться ложбина циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед.