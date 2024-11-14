Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Выезд на закрытую трассу в непогоду: какое наказание ожидает казахстанцев

Опубликовано:

Машина едет по заснеженной трассе
Гололед. Иллюстративное фото: LeManna/Getty Images

Глава комитета административной полиции Кайсар Султанбаев в СЦК рассказал, что будет за выезд на закрытую трассу в непогоду, передает корреспондент NUR.KZ.

"Полиция, в основном, наказывает тех водителей, которые, зная о том, что дорога перекрыта, и там стоит пост полиции, несмотря на это, не подчиняясь требованиям сотрудников полиции, выезжают на дорогу. Да, в отношении таких водителей мы принимаем меры, накладываем штраф, вплоть до направления дела в суд по 667 статье", - сказал Султанбаев.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 МРП и административный арест до 10 суток.

"Что касается водителей, которые, возможно, действительно, не получили сообщение, выехали и оказались в снежном плену, мы, наоборот, таким помогаем. Многих вытаскиваем, не десятками-сотнями, а даже тысячами вытаскиваем, помогаем. Полиция, в первую очередь, служит для своего народа, а не для того, чтобы наказывать. Полиция наказывает только тех, кто нарушает закон и не подчиняется законным требованиям полиции", - пояснил спикер.

Напомним, синоптики рассказали, что в ближайшие дни в Казахстане в северной половине и на юго-востоке республики сохранится снежная погода, на севере - с метелями.

15-16 ноября на западные регионы постепенно будет смещаться ложбина циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187363-vyezd-na-zakrytuyu-trassu-v-nepogodu-kakoe-nakazanie-ozhidaet-kazahstancev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie