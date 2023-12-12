Сколько наличных денег нужно отразить в декларации, казахстанцам напомнили в КГД

В рамках всеобщего декларирования его участники должны указать в декларации свои активы и обязательства, в том числе наличные деньги в сумме не более 10 000 МРП. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане полным ходом идет всеобщее декларирование. С 1 января 2024 года в нем примут участие индивидуальные предприниматели, а также учредители и руководители юридических лиц и их супруги.

При этом в первый год они должны будут подать декларацию об активах и обязательствах по форме 250. В ней нужно будет отразить информацию об имуществе, которое имеется на момент подачи документа.

Это также касается денег. Как напомнили в Комитете государственных доходов (КГД), наличные средства казахстанцы должны задекларировать самостоятельно. Причем тут есть потолок – сумма не должна превышать 10 000 месячных расчетных показателей (МРП), или 34,5 млн тенге в 2023 году.

А вот информацию о деньгах, которые хранятся на счетах и депозитах физических лиц в казахстанских банках второго уровня (БВУ), в налоговые органы будут передавать сами БВУ.

Такое требование прописано в Налоговом кодексе РК. Как утверждают в КГД, оно не противоречит нормам Конституции, которая гарантирует тайну личных вкладов и сбережений, так как ограничения этого права допускаются в случаях и в порядке, прямо установленных законом, например, в целях налогообложения.

Стоит отметить, что приходить домой к гражданам и проверять правильность указанной суммы наличных денег никто не будет. Однако, если они не были отражены, а затем были потрачены на какую-либо дорогостоящую покупку, то гражданину придется объяснить источник происхождения ранее незадекларированных средств.

Таким образом, основной задачей всеобщего декларирования является обеспечение справедливого налогообложения граждан исходя из размера их доходов. Выявление лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, позволит снизить уровень теневой экономики.