Стоимость золота снова обновила рекорд в Казахстане

Стоимость одного грамма золота на сегодня составляет 42 285,77 тенге в Казахстане – это очередной рекорд. А спрос на золотые слитки, наоборот, падает. Со статистикой ознакомились журналисты NUR.KZ.

В этом году стоимость золота периодически показывает рекордные значения. Благодаря активному росту, годовая доходность драгоценного металла достигала почти 50%. А за последние несколько лет золото подорожало в три раза.

По состоянию на 21 октября стоимость золота, согласно информации Национального банка РК, составила 42 285,77 тенге – это новый исторический рекорд. За неделю драгоценный метал подорожал на 2,3%, за месяц – на 6%, а за год – на 40,8%.

Эксперты отмечают, что рост цен на золото продолжается с конца 2022 года, поскольку инфляция и геополитическая неопределенность стимулируют спрос на него как на более стабильный актив.

В Казахстане же в этом году постепенно падает спрос на слитки аффинированного золота. Так, за первый квартал 2024 года жители страны приобрели 18 969 мерных слитков общим весом 816,4 килограмма.

Во втором, согласно данным Нацбанка, количество купленного золота сократилось до 14 752 мерных слитка общим весом 779,2 килограмма, а в третьем квартале, по актуальной информации – до 13 940 на 475,5 килограммов.

Наибольшие объемы реализации золотых слитков в третьем квартале 2024 года пришлись на следующие регионы: Алматы (8 101, 58%), Шымкент (1 279, 9%) и Астана (1 243, 9%).

Реализация мерных слитков золота населению. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 199 235 золотых слитков общим весом 7,4 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 24% – 48 629 штук в третьем квартале 2024 года.

Далее следуют 100-граммовые – 47 227 (24%), 5-граммовые – 44 127 (22%), 20-граммовые – 31 612 (16%), и 50-граммовые – 27 640 (14%).

Реализация мерных слитков золота населению. Инфографика: Национальный банк РК

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день".

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 41 058 мерных слитков общей массой 1,1 тонны, что составляет 21% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Нацбанка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в ряде банков второго уровня, а также в отдельных небанковских обменных пунктах. При этом отметим, что стоимость покупки и продажи золота, как и курсы валют, может отличаться в зависимости от места реализации.