Могут ли проверить денежные переводы на букет ко Дню учителя в Казахстане

Даже если весь класс из 30 человек переведет одному родителю деньги, к примеру, на букет учителю, то такие переводы не должны подвергнуться проверке в Казахстане. О критериях узнали журналисты NUR.KZ.

В канун Дня учителя или других значимых праздников некоторые родители казахстанских школьников могут решить добровольно "скинуться" на хороший букет классному руководителю. Ведь его стоимость может быть достаточно высокой.

Напомним, что за вручение даже недорогого подарка госслужащим грозит штраф. Но к цветам это, как правило, не относится, так как вручение букетов это добрая традиция.

Между тем многие казахстанцы с недавних пор в принципе опасаются принимать и даже отправлять большое количество денежных мобильных переводов. Дело в том, что вошедших в систему всеобщего декларирования участников теперь ежегодно будут проверять на незаконное получение дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

При этом отметим, что, согласно утвержденному полтора года назад приказу министра финансов РК, есть определенные критерии, по которым банки определяют банковские операции на счетах физлиц с признаками получения дохода от предпринимательской деятельности.

В соответствии с ними банки передают в органы госдоходов индивидуальные идентификационные номера (ИИН) только тех казахстанцев, которые в течение каждого из трех месяцев подряд получали на свой личный банковский счет деньги от ста и более разных лиц.

Приложение 1 к приказу министра финансов Республики Казахстан

от 29 марта 2022 года № 323:

" Критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение 1 (одним) физическим лицом в течение каждого из 3 (трех) последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности ".

То есть, чтобы попасть под подозрение, надо каждый месяц принимать денежные переводы от ста и более разных лиц – это главное условие. Таким образом, проверке не должны подвергаться денежные переводы, принятые даже от целого класса или другого коллектива, в котором меньше ста человек.

Есть и другие случаи, когда достаточно много денежных переводов не будут иметь признаки предпринимательской деятельности.

Например, казахстанец приглашает на свой день рождения более ста человек и принимает поздравления мобильными переводами. Они тоже не покажутся подозрительными, потому что деньги поступают на его счет максимум один раз в год, а не три месяца подряд.

И еще одна ситуация: мать семейства каждый день получает по несколько переводов от супруга и детей. Она может получить до ста переводов в месяц, но не от ста разных лиц. Поэтому такие переводы тоже не должны проверять.

Таким образом, если на счет физического лица несколько месяцев подряд поступают денежные переводы от ста и более разных отправителей, то банк передает ИИН получателя в органы госдоходов, они проводят камеральный контроль и применяют какие-то санкции только после проверки.

А переводы, осуществляемые в личных целях, не облагаются налогом, поэтому их получателям и отправителям нечего бояться.