Сборы в школах и от близких: в каких случаях данные о мобильных переводах попадут к налоговикам

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сегодня объяснил, когда мобильные переводы между казахстанцами могут облагаться налогом, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов в сенате высказался по поводу мобильных переводов.

"100 переводов в месяц и в течение трехмесячного периода последовательность. Например, если в течение одного месяца мама школьника собирает платежи на покупку какого-то оборудования, либо на какое-то мероприятие, может собрать 120 переводов, если со всей школы собирает, к ней вопросов нет. Если постоянно, в течение квартала одному лицу поступает от разных лиц эти переводы, то будут возникать вопросы по предпринимательской деятельности данного гражданина. Если переводы от близких, от родственников, если не превышает 100 крат, то вопросов к гражданину нет", – заявил он.

Он также рассказал, какие пороги есть по мобильным переводам.

"Вы все ходите в магазин у дома, там продают овощи, фрукты, они как раз переводами принимают, все лето стоят, больше трех месяцев, естественно, к этим продавцам будут вопросы", – пояснил вице-министр.

Журналисты также рассказали, что бывают случаи, когда один сотрудник в организации может ежемесячно собирать деньги на дни рождения коллег. Они поинтересовались, могут ли у налоговиков в этом случае возникнуть к нему вопросы.

"Услышал вас, если такой кейс будет, если связано с деятельностью самой организации, мы же будем выяснять, направим уведомление, пояснение будет. Если мы видим, что по списку отправителей, сотрудники одной организации, у нас есть данные от работодателя, что эти лица получают заработную плату от данной организации, мы к этому гражданину тоже не будем иметь вопросов. Индивидуальные предприниматели зайдут в эту систему с 1 января 2024 года. Год проходит, по ним мы данные будем получать в 2025 году, то есть с 2025 года, когда мы увидим расхождения, вопросы может возникнуть", – резюмировал Биржанов

Напомним, сегодня вице-министр финансов Ержан Биржанов также рассказал о механизмах всеобщего декларирования, отметив, что входную декларацию должны сдать все казахстанцы.

Кроме того, он рассказал, нужно ли будет декларировать подарки.

Ранее представитель Комитета госдоходов Нуржан Куандыков сообщил, что грозит казахстанцам, указавшим неверные данные при заполнении декларации.

Также о процедуре высказывался глава Минфина Ерулан Жамаубаев – он напомнил, что с 2025 года все граждане будут отчитываться о своем имуществе, деньгах, ценных бумагах.

Всеобщее декларирование в Казахстане

По информации на сайте "Электронного правительства", всеобщее декларирование вводится в четыре этапа.

Так, с 1 января 2021 года доходы декларируют:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в РК", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

С 1 января 2023 года:

работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

С 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги.

С 1 января 2025 года – оставшиеся категории граждан.