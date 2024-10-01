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Цветы на День учителя в Казахстане: в Минпросвещения озвучили позицию

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Учитель и ученики находятся в школе
Учитель и ученики. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Министерстве просвещения озвучили позицию ведомства касательно того, можно ли дарить цветы педагогам на День учителя, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госоргана.

Позицию ведомства озвучила в Facebook официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангельдыкызы.

"В преддверии праздника начали поступать запросы от коллег в части того, что можно ли дарить цветы учителю? Позиция однозначна: День учителя действительно особенный праздник, который напоминает нам о важной роли педагогов в нашей жизни. Это возможность выразить благодарность тем, кто вложил душу в наше образование и воспитание.

Цветы, добрые слова - все это символы уважения и признательности, которые мы можем подарить своим учителям. Такие жесты создают теплую атмосферу и укрепляют связь между поколениями, показывая, насколько важен труд учителя. Это всегда было доброй традицией", - говорится в посте пресс-секретаря.

Напомним, ранее глава Минпросвещения Гани Бейсембаев ответил на самый популярный вопрос в преддверии 1 сентября: об актуальности цветов в подарок учителю.

"Лучше подарка, чем цветов, я не вижу. Я, как учитель, думаю, что цветы от души для учителя - это самое прекрасное", - сообщил тогда министр.

При этом в мае в Павлодарской области чиновники напомнили о категорическом запрете собирать деньги на подарки учителям, а также на организацию праздничных обедов и выездные экскурсии.

Добавим, что в Казахстане долго сохранялась традиция отмечать День учителя в первое воскресенье октября. В 2023 году дата праздника изменилась. Праздник получил постоянную дату - 5 октября.

Данная дата празднования закреплена в перечне профессиональных праздников страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168202-cvety-na-den-uchitelya-v-kazahstane-v-minprosveshcheniya-ozvuchili-poziciyu/

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