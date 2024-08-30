"Прибыль сократилась на 30%": сколько стоят цветы к 1 сентября в Алматы

Какие цветы дарят учителям 1 сентября и сколько тратят родители школьников? На эти вопросы нам ответили местные флористы, передает корреспондент NUR.KZ.

Дарить цветы учителям на 1 сентября - это давняя традиция, связанная с уважением и признательностью к педагогам. Цветы, которые принято дарить учителям на 1 сентября, выбирают с учетом их символики, сезонности и доступности.

Цветочный магазин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Честно говоря, в этом году ко Дню знаний мы не готовимся, потому что на школьных линейках будут присутствовать только 1 и 11 классы. Первоклассники обычно берут небольшие и легкие букеты, которые не трудно нести. В основном, в корзинках.

Цветы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сейчас спросом пользуются астры. Такие букеты стоят по 3000-5000 тенге", - поделился один из флористов.

Астра. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как оказалось, сейчас самый разгар сезона цветения астр. Их выращивают в местных теплицах. Однако основную массу цветов других сортов привозят из-за рубежа.

А вот кустовые розы стоят по 2500 тенге, они сейчас в тренде.

Флорист оформляет цветы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам продавцов, с тех пор как школьникам запретили дарить подарки учителям, их прибыль сократилась на 30%. Ведь в такие праздники, как 1 сентября, 25 мая и День учителя, выручка обычно бывает значительной.

Они заметили, что сейчас букеты цветов к первому сентябрю дарят реже. По их словам, раньше спрос на них был намного выше.

"Вроде бы дарить цветы учителям снова разрешили. Честно говоря, сейчас школьники их не покупают как раньше. Мы ожидаем, что по сравнению с прошлым годом покупателей будет меньше. Только первоклассники или выпускники на 25 мая. А большие и букеты подороже дарят от всего класса на День учителя", - говорит продавец-флорист.

Букет цветов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В основном, цветы для педагогов покупают родители первоклассников. Дарить учителям георгины и розы - классика, утверждают продавцы.

Цветы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Иногда покупают и комнатные растения. Ведь они радуют глаз долгий срок, нежели чем обычные букеты цветов. Выбирают в основном хризантемы и азалию. Они стоят по 6000 и 8500 тенге", - рассказывает продавец цветов.

Комнатные растения. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По их словам, к 1 сентября средний чек выходит до 10 000 тенге.

Отметим, ранее мы писали о выборе цветов для учителя на 1 сентября вместе с флористом.