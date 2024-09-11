Как взятка может обойтись дороже для казахстанцев, чем простая оплата штрафа

Пытаясь избежать штрафа, казахстанцы могут согласиться дать или лично предложить взятку за нарушение правил дорожного движения. Но в итоге это может обойтись еще дороже. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы, пытаясь избежать штрафа за нарушение ПДД, иногда предлагают взятку, что может обойтись гораздо дороже законного наказания.

По информации Telegram-канала "Казахстан подешевле", за дачу взятки в Казахстане грозит штраф в 20-30 раз больше суммы взятки или лишение свободы до 5 лет, а также запрет на работу в госслужбе.

Приводится пример водителя из Астаны, который за попытку дать взятку в 10 000 тенге был оштрафован на 112 500 тенге, тогда как штраф за езду без номеров составляет всего 18 460 тенге при своевременной оплате.

Правила дорожного движения (ПДД) созданы для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Водители транспортных средств могут допускать нарушения ПДД разного вида из-за своей халатности или невнимательности. Обычно за это им грозит наказание в виде денежного штрафа.

Но при этом казахстанцам может показаться, что им легче дать взятку сотруднику полиции на месте, чем оплачивать законный штраф. Как сообщает Telegram-канал "Казахстан подешевле", на самом деле подобное решение может обернуться еще большими рисками и денежными потерями.

Штраф будет дешевле взятки

"Надо знать, что за дачу взятки в Казахстане грозит штраф в размере от 20 до 30-кратной суммы взятки (если хотели дать 20 000 тенге, штраф составит от 400 000 до 600 000 тенге) или же лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, саму взятку конфискуют и еще вам запретят работать на госслужбе", – отмечается в источнике.

В то же время указывается, что стоимость штрафа может оказаться не такой большой, в сравнении со стоимостью рискованной и незаконной взятки.

Примером тяжелых последствий от решения откупиться взяткой стал инцидент с водителем авто в Астане: нарушитель предложил сотруднику полиции 10 000 тенге за то, чтобы тот не составлял протокол за отсутствие номерных знаков и не выписал штраф.

Эвакуация машины. Иллюстративное фото: Hispanolistic/Getty Images

В результате суд постановил, что нарушитель должен выплатить штраф в размере 11,25-кратной суммы взятки (112 500 тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора. А предмет взятки в размере 10 000 тенге обращен в доход государства.

"А если бы водитель не пытался решить вопрос самостоятельно, то заплатил бы почти в 7 раз меньше. Штраф за езду без госномеров составляет 18 460 тенге, если оплатить в первую неделю со скидкой (полная стоимость штрафа равна 10 МРП, или 36 920 тенге на 2024 год – прим. ред.)", – отмечается в источнике.

Даже в случае более серьезных правонарушений желание откупиться взяткой может обойтись дороже для самих нарушителей.

Например, за отсутствие страхового полиса ОГПО или водительского удостоверения могут назначить штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) и 20 МРП (73 840 тенге) соответственно. Но если их оплатить в течение 7 дней после получения, то сумма сократится вдвое: 18 460 тенге и 36 920 тенге соответственно.

А взятка за то же нарушение может обойтись в сумме около 20 000 тенге, включая риски получить наказание за взяткодательство. То есть безопаснее для нарушителя было бы оплатить законный штраф.

Другими словами, дача взятки несет дополнительные риски для самих казахстанцев. Поэтому при нарушении ПДД важно не соглашаться на оплату "наличными" и не предлагать подобное представителям правоохранительных органов, а нужно заплатить законный штраф и придерживаться правил.

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