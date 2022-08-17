Стало известно, за что чаще всего штрафуют казахстанских водителей

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Правила дорожного движения (ПДД) необходимо соблюдать всем. За их нарушения полагаются штрафы, а в некоторых случаях – довольно большие. За что чаще всего наказывают казахстанских водителей, читайте в материале NUR.KZ.

Соблюдать ПДД должны все, иначе есть риск получить штраф или даже лишиться водительских прав. Причем штрафовать в Казахстане могут не только автомобилистов, но и водителей мопедов, электросамокатов и даже пешеходов.

Специалисты страховой компании Freedom Insurance выяснили, за какие нарушения чаще всего штрафуют казахстанских водителей.

Как отмечают аналитики, ежегодно в Казахстане около 540-570 тысяч граждан получают водительское удостоверение. При этом каждый год на казахстанских дорогах выявляют около 3-4 млн нарушений правил дорожного движения.

За что штрафуют водителей

Самое "популярное" нарушение – превышение скорости: 16% всех штрафов водители получают именно за это. За превышение скоростного режима от 10 до 40 км/час полагается штраф в размере от 15 315 тенге до 61 260 тенге (от 5 до 20 МРП).

Также часто штрафуют водителей за отсутствие полиса обязательного автострахования ОГПО – примерно 9% от всех штрафов. В тройку "антилидеров" вошли водители, которых штрафуют за игнорирование дорожных знаков и разметок – 8,2% нарушений.

За какие нарушения еще штрафуют водителей:

отсутствие водительского удостоверения – 6,6% ;

; проезд на красный свет – 6,2% ;

; использование телефона за рулем – 3,8% ;

; непристегнутый ремень – 3,4% ;

; нарушение правил остановки или стоянки – 2,7%.

Замыкает десятку самых частых нарушений езда в нетрезвом виде – 2,3% казахстанских водителей привлекаются за это к ответственности. Стоит отметить, что наказание за это нарушение является одним из самых строгих, и простым штрафом отделаться уже не получится.

За вождение в нетрезвом виде водителю грозит административный арест на 15 суток, а также лишение прав на 7 лет.

Инфографика: СК Freedom Insurance

Правила дорожного движения были составлены не просто так. Зачастую их несоблюдение может вызвать аварийную ситуацию и даже привести к трагедии. Именно с этим и связаны довольно большие штрафы в Казахстане. К тому же, совсем недавно за некоторые нарушения их размер был увеличен.

Поэтому соблюдать ПДД – лучший вариант, который сохранит не только кошелек автолюбителя, но и, возможно, его и еще чью-то жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1983547-stalo-izvestno-za-chto-chasche-vsego-shtrafuyut-kazahstanskih-voditeley/