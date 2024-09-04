Пытался дать взятку полицейскому: водителя осудили в Астане

Водитель предстал перед судом в Астане за покушение на дачу взятки сотруднику дорожной полиции - его оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено дело в отношении И. за покушение на дачу взятки должностному лицу.

Пои информации ведомства, мужчина, передвигаясь по городу, был замечен и остановлен сотрудниками дорожной полиции за управление автомобилем без государственных регистрационных номерных знаков.

Водитель попытался дать взятку сотруднику дорожной полиции в размере 10 тыс. тенге, однако тот отказался - преступление не было доведено до конца.

В суде подчеркнули, что вина доказана признательными показаниями водителя, показаниями свидетелей (сотрудников полиции), видеозаписью передачи денег в качестве взятки и другими материалами дела.

"Приговором суда И. признан виновным в совершении покушения на дачу взятки должностному лицу (ст.ст.24 ч.3, 367 ч.1 УК) с назначением наказания в соответствии со ст.55, 56 УК в виде штрафа в размере 11,25-кратной суммы взятки (112 500 тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, предмет взятки в сумме 10 тыс. тенге обращен в доход государства.

Согласно части 1 статьи 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также, согласно части 3 статьи 24 УК РК, покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.