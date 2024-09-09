Нужно ли сдавать декларацию бывшим супругам предпринимателей в Казахстане

В этом году декларацию об активах и обязательствах в том числе сдают бывшие супруги предпринимателей, если на 31 декабря 2023 года они были еще женаты. О нюансах декларирования читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане до 15 сентября индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги должны сдать "входную декларацию" об активах и обязательствах по форме 250.00.

По данным Департамента государственных доходов по городу Алматы, только 75% декларантов третьего этапа сдали "входную" декларацию, при этом многие супруги декларантов не исполняют обязательства по сдаче.

Бывшие супруги также обязаны сдать декларацию, если на 31 декабря 2023 года они еще состояли в браке с участником всеобщего декларирования, даже если развод оформлен в 2024 году.

Менее чем через неделю в Казахстане истекает срок сдачи декларации об активах и обязательствах по форме 250.00 и декларации о доходах и имуществе по форме 270.00.

Напомним, что первую форму в рамках всеобщего декларирования один раз при вхождении в систему сдают участники на этапах. Например, в этом году на третьем этапе в нее вошли индивидуальные предприниматели (ИП), руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги.

До 15 сентября они должны сдать "входную декларацию". В последующие годы все вошедшие в систему участники ежегодно должны сдавать 270 форму декларации.

Между тем, как рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Алматы (ДГД Алматы), на сегодняшний день по мегаполису "входную" декларацию об активах и обязательствах сдали 255 тыс. из 342,9 тыс., или лишь 75% декларантов третьего этапа.

Декларанты первого и второго этапов более активно подошли к сдаче декларации о доходах и имуществе. Так из 205,9 тыс. декларантов их сдали 184 тыс., что составляет 90%.

Обязанности бывших супругов

При этом в ДГД Алматы отметили, что по разным причинам именно супруги большинства декларантов третьего этапа не исполняют обязательства по сдаче декларации. Поэтому в ведомстве подчеркивают, что в некоторых случаях это касается и бывших супругов.

Например, если развод с участником всеобщего декларирования был оформлен в 2024 году, а по состоянию на 31 декабря 2023 года брак еще был зарегистрирован, то обязательство по представлению декларации остается за обоими супругами.

Поэтому граждане, которые в 2024 году развелись с индивидуальными предпринимателями, руководителями и учредителями юридических лиц, также должны сдать форму 250.00 до 15 сентября текущего года.

Какие ИП могут не сдавать "входную" декларацию

Данное правило имеет и обратную силу. Например, если гражданин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя только в 2024 году, а по состоянию на 31 декабря 2023 года им не являлся, то он освобождается от обязательств по сдаче декларации в текущем году. Он войдет в систему на последнем этапе в 2025 году.

Но в ДГД Алматы отмечают, что физические лица, которые зарегистрировали ИП 1 января 2024 года, как и до этой даты, "входную" декларацию все же сдают.

Декларация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Когда декларацию должны сдавать нерезиденты

Также, согласно последним изменениям Налогового кодекса, из списка декларантов на всех этапах исключены нерезиденты. То есть обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах и последующих форм у них не возникает.

При этом одним из ключевых критериев для определения налогового резидентства является период пребывания в Казахстане. Так, если физическое лицо-нерезидент проживает в Казахстане в совокупности менее 183 дней в календарном году, то декларацию по форме 250.00 ему сдавать не нужно. А если более 183 дней, то ее необходимо сдать.

Можно ли продлить срок сдачи декларации

Представители госорганов также подчеркивают, что продление срока подачи форм 250.00 и 270.00 не предусмотрено. Исключение имеют лишь военнослужащие срочной службы, которым автоматически продлевается срок подачи деклараций на время прохождения службы.

При этом за непредставление декларации впервые выносится предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – штраф 15 месячных расчетных показателей (МРП), или 51 750 тенге в 2024 году.

А в случае, если физическое лицо впервые привлекалось к предупреждению в качестве ИП (например, за несвоевременную сдачу 910.00 формы), то при нарушении срока подачи декларации по форме 250.00 или 270.00 будет сразу наложен штраф без предварительного предупреждения.

Напомним, что сдать "входную" декларацию можно как через смартфон, так и на бумажном носителе.