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Нужно ли второй раз сдавать "входную" декларацию, если закрыл ИП в Казахстане

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Деньги и ключи лежат на бланках декларации
Всеобщее декларирование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По разным причинам казахстанцы могут изменить свой социальный статус. Но, если они уже успели подать "входную" декларацию, второй раз этого делать не нужно. О том, почему это так, читайте на NUR.KZ.

В 2024 году идет третий этап всеобщего декларирования. В каждом из этапов участвуют граждане с разным социальным статусом:

  • с 2021 года – чиновники и их супруги;
  • с 2023 года – работники государственных учреждений, квазигосударственного сектора и их супруги;
  • с 2024 года – индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги;
  • с 2025 года – все оставшиеся категории граждан.

Как только казахстанец становится участником системы декларирования, он должен сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250. В ней фиксируется имущество, которое есть у декларанта.

В последующие годы граждане должны сдавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270. Это касается всех, даже тех, кто сменил свой социальный статус.

Как объясняется на YouTube-канале казахстанского юриста Айдара Масатбаева, если гражданин уже сдал "входную" декларацию, повторно ее сдавать не нужно.

Например, если индивидуальный предприниматель сдал декларацию в 2024 году, а затем закрыл бизнес, он не обязан подавать эту отчетность повторно в следующем году. Поэтому, когда рядовые граждане начнут сдавать свои "входные" декларации, ему нужно будет перейти к подаче декларации по форме 270.

Эти правила распространяются на все категории граждан, включая супругов чиновников. К примеру, если индивидуальный предприниматель сдал "входную" декларацию еще в 2021 году как супруг чиновника, ему нужно сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270 даже в текущем году, когда все ИП только начали сдавать свои первые "входные" декларации.

Напомним, все декларации участники третьего этапа должны сдать до 15 сентября 2024 года. О том, каким образом можно это сделать, мы подробно рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2154450-nuzhno-li-vtoroy-raz-sdavat-vhodnuyu-deklaraciyu-esli-zakryl-ip-v-kazahstane/

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