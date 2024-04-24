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Некоторых иностранцев хотят освободить от всеобщего декларирования в Казахстане

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Деньги лежат на планшете
Декларирование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане рассматривают поправки в закон, исключающие нерезидентов из круга лиц, которые должны участвовать во всеобщем декларировании. Кого именно это коснется, читайте в материале NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане идет третий этап всеобщего декларирования. Стоит отметить, что весь процесс постепенно оптимизируется. Например, ранее из декларации о доходах и имуществе по форме 270 были исключены некоторые ненужные пункты.

Однако это изменение не единственное, которое готовится в сфере декларирования в текущем году.

Как сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, на текущий момент рассматривается вопрос освобождения от декларирования в 2024 году членов некоммерческих организаций, в том числе религиозных объединений, кооперативов собственников квартир, общественных объединений и акционеров.

Граждане из этих категорий войдут систему всеобщего декларирования только в 2025 году, как и подавляющее большинство казахстанцев.

Помимо этого в настоящее время рассматриваются поправки по исключению с 1 января 2023 года из круга декларантов физических лиц-нерезидентов.

В том числе напомним, что иностранцы и лица без гражданства, которые не являются резидентами Казахстана, с 2025 года должны будут сдать декларацию об активах и обязательства наравне с казахстанцами, если у них есть зарегистрированное в Казахстане имущество или доля участия в жилищном строительстве на территории страны.

Если поправки примут, то, скорее всего, таким гражданам не нужно будет принимать участие во всеобщем декларировании

При этом отметим, что резидентами признаются иностранцы, постоянно пребывающие в Казахстане или центр жизненных интересов которых находится здесь. Для них ничего не должно измениться.

Напомним, ранее финансовый эксперт вовсе предложил перенести всеобщее декларирование в Казахстане, так как ни государственные органы, ни рядовые граждане не готовы к нему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2090111-nekotoryh-inostrancev-hotyat-osvobodit-ot-vseobshchego-deklarirovaniya-v-kazahstane/

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