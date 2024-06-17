Процесс переоформления авто упростили в Казахстане

Переоформление авто упростили для казахстанцев. Нововведение внедрили для искоренения коррупционных действий при регистрации ТС, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

Ранее при перерегистрации транспортных средств необходимо было предоставлять нотариально заверенный договор купли-продажи автомобиля. Теперь оператор спецЦОН может сформировать электронный документ в системе, а продавец и покупатель - подписать его с помощью QR-кода, отсканировав его через приложение eGov mobile, сообщается на сайте АО "Правительство для граждан".

Сервис был разработан "Правительством для граждан" - опцию внедрили для удобства и комфорта услугополучателей, а также для искоренения коррупционных действий при регистрации транспортных средств.

Процесс переоформления авто стал прозрачным. Подделка подписей при регистрации сделки исключена.

При обращении услугополучателей сотрудник спецЦОНа вносит в систему сведения о продавце и покупателе, а также о транспортном средстве. После чего система автоматически формирует электронную письменную форму сделки и выводит на экран QR-код. Отсканировав его, покупатель и продавец автомобиля могут ознакомиться с документом о купле-продаже и подписать его с помощью ЭЦП.

К слову, аналогичный процесс доступен для представителей юридических лиц, имеющих доверенность на представление интересов и право использования ЭЦП организации через приложение eGov business.

Напомним, что регистрация автомобилей в Казахстане подорожала с начала года.

Добавим также, что в мае в Астане осудили 32 людей (работники спецЦОНа, полицейские и гражданские лица), занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет авто, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. Ущерб от их действий составил 1,2 млрд тенге.

В конце мая замглавы спецЦОНа в Алматы заподозрили в мошенничестве.

В начале июня Антикор заявил о рисках коррупции в деятельности спецЦОНов в Казахстане.

Ранее в АФМ сообщили о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозят небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. Предварительный ущерб составил 14,3 млрд тенге.