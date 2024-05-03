Ущерб 1,2 млрд тенге: экс-сотрудникам спецЦОНа вынесли приговор в Астане

В Астане осуждены 32 человека, которые были причастны к незаконной постановке на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

В Астане 25 апреля огласили приговор в отношении работников спецЦОНа, полицейских и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет авто, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей.

C января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашин. Ущерб государству составил 1,2 млрд тенге, сообщается в Telegram-канале Антикора.

Всего приговор вынесли 32 людям. Руководителя спецЦОНа №2 Астаны, а также двух специалистов приговорили к 9 годам лишения свободы, еще пятерым - 6 лет лишения свободы. Приговор вынесли еще 17 "помогайкам", некоторые из них получили условные сроки.

7 сотрудников осуждены на срок от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы. Их лишили специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

В Антикоре отметили, что в ходе расследования установлены факты подделок специалистом спецЦОНа подписей владельцев транспортных средств в письменных формах сделок купли-продажи автомашин.

"В результате внесенного в порядке статьи 200 УПК РК представления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца.

Такое изменение исключает коррупционные риски в части подделки подписей владельцев авто при заключении договора купли-продажи автомашин", - гласит сообщение.

Напомним, в январе в Акмолинской области завершилось расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов. Ущерб составил 400 млн тенге.

В марте в АФМ сообщили о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозят небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. Предварительный ущерб составил 14,3 млрд тенге. Позже стало известно, что во всех спецЦОНах начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта.

В апреле задержали сотрудника спецЦОНа Қонаева, фигурировавшего в деле с ущербом на 3 млрд тенге.