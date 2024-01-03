Регистрация автомобилей подорожала в Казахстане

Стоимость постановки на учет новых и подержанных авто выросла вместе с МРП. Сколько денег придется потратить при ввозе машины или ее регистрации при покупке в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

С 1 января 2024 года в Казахстане приняты новые значения месячного расчетного показателя (МРП), который теперь равен 3 692 тенге.

Поэтому все платежи, связанные с МРП, также увеличатся. Соответственно, это затронет и автовладельцев, включая тех казахстанцев, кто планирует приобрести автомобиль.

Стоимость регистрации иностранного авто

При покупке машины за границей необходимо провести таможенную чистку. Она включает в себя несколько процедур.

Так, казахстанцы должны оплатить утилизационный сбор. Согласно данным АО "Жасыл Даму", его размер зависит от коэффициента, умноженного на базовую ставку сбора (50 МРП или 184 600 тенге на 2024 год), типа транспортного средства и объема двигателя.

Например, для легковых авто платеж составит:

электромобили (коэффициент равен 0) – ввоз пока что остается бесплатным;

до 1 000 куб. см (коэффициент 1,5) – сумма платежа достигает 276 900 тенге ;

; от 1 001 до 2 000 куб. см (коэффициент 3,5) – 646 100 тенге ;

; от 2 001 до 3 000 куб. см (коэффициент 5) – платеж составит 923 000 тенге ;

; более 3 001 куб. см (коэффициент 11.5) – придется заплатить 2 122 900 тенге.

Новый автомобиль. Иллюстративное фото: Blend Images - Ned Frisk/Getty Images

Также казахстанцам, ввозящим автомобиль в страну, нужно будет внести:

платеж за первичную регистрацию – зависит от возраста авто и может достигать от 0,25 МРП ( 923 тенге ) до 500 МРП ( 1 846 000 тенге );

) до 500 МРП ( ); пошлину за свидетельство о государственной регистрации транспортных средств (СРТС) – 1,25 МРП или 4 615 тенге ;

; пошлину за выдачу государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) – 2,8 МРП ( 10 338 тенге );

); платеж за техосмотр – сумма зависит от класса автомобиля.

Дополнительно могут потребоваться расходы на получение свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и установку системы экстренного вызова при авариях и катастрофах (до 1 февраля 2024 года разрешен ввоз без кнопки ЭВАК).

А при покупке нового или подержанного автомобиля в Казахстане необходимо будет провести лишь четыре вида платежа: за регистрацию авто, выдачу ГРНЗ, СРТС и за техосмотр.

Стоимость госпошлины за переоформление автомобиля составит 0,25 МРП, или 923 тенге.

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