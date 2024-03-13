"Ущерб – 14,3 млрд тенге": должностных лиц заподозрили в махинациях с ввозом авто в Казахстан

АФМ сообщило о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозят небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. Предварительный ущерб составил 14,3 млрд тенге, передает NUR.KZ.

В целях обеспечения экологической безопасности государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспортного средства, говорится в официальном Telegram-канале Агентства.

В АФМ отметили, что большая часть ТС все еще работает на дизельном топливе, отчего уровень загрязнения воздуха растет. Сумма сбора за авто старше пяти лет составляет 2500 МРП (9,2 млн тенге), а если нет и двух лет – 0,25 МРП (чуть более 920 тенге).

При этом, как отмечают в АФМ, отдельные недобросовестные граждане пытаются ввезти в страну старые и небезопасные грузовые автомобили, автобусы по поддельным документам, заменяя год выпуска.

По фактам, выявленным в 2022-2023 годах, начаты 23 досудебных расследования, предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 млрд тенге. 59 должностных лиц спецЦОНов и работники госорганов проверяются на причастность. Наряду с этим установлены основные схемы незаконной первичной регистрации транспортных средств.

Отмечается, что организаторы мошеннических схем осуществляли постановку на учет автотранспорта, предоставляя в спецЦОН поддельные квитанции с измененной датой выпуска, с целью уплаты минимальной ставки первичного сбора.

В некоторых случаях регистрация (ранее 2016 года выпуска) проводилась в онлайн режиме через портал eGov, как приобретенное от официального дилера с использованием фиктивных документов и оплатой сборов как за новые ТС.

Имеют место факты, когда выдавалось удостоверение международного автомобильного перевозчика, при наличии которого постановка на первичный учет производится без уплаты первичного сбора.

В отдельных случаях регистрация осуществлялась с подделкой всего пакета документов на транспортные средства, ввезенные контрабандным путем.

Проведенный АФМ анализ показал, что первичная регистрация транспортных средств производилась работниками спецЦОН путем "ручного" внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему.

В целях исключения дальнейшей незаконной регистрации автотранспортных средств мошенническим путем по всей стране Агентством приняты меры по исключению возможности внесения данных о регистрации в ручном режиме в обход информационных систем.

В АФМ заключили, что совместно с НАО "Правительство для граждан" проводится работа по внесению соответствующих изменений и дополнений в правила деятельности Госкорпорации на законодательном уровне.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Евразийской экономической комиссии приняли решение продлить тарифную льготу на ввоз электромобилей в страны ЕАЭС до 31 декабря 2025 года. В ЕЭК, комментируя свое решение, подчеркнули, что данные меры способствуют более широкому распространению этих транспортных средств.

Чуть позже в Казахстане утвердили правила и требования ввоза на территорию страны зарегистрированных за рубежом машин.

Также добавим, что с 16 января в стране ввели временный запрет на ввоз праворульных авто в разобранном виде. Еще здесь мы писали, на сколько подорожала регистрация автомобилей в Казахстане.