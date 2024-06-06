Антикор заявил о серьезных коррупционных рисках в спецЦОНах Казахстана

Антикор заявил о рисках коррупции в деятельности спецЦОНов в Казахстане, а также сообщил о ведении расследования в отношении замглавы спецЦОНа в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, в ходе комплексного мониторинга деятельности спецЦОНов были выявлены серьезные коррупционные риски.

Отмечается, что благодаря внедрению новых информационных технологий, удалось значительно сократить риски в данной сфере, однако отдельные граждане, а также сотрудники спецЦОНов пытаются решать вопросы за денежные вознаграждения.

"Так, Департаментом агентства по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Специализированного отдела №1 по обслуживанию населения филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан".

Он подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений", – говорится в сообщении.

Итоговая оценка его действиям будет дана судом.

При этом, как сообщают представители Антикоррупционной службы, совершать противоправные действия позволяли пробелы в нормативно-правовых актах, несовершенство информсистем и слабая интеграция с иными программами и базами данных.

Сейчас уполномоченным органам Агентством внесены рекомендации об устранении коррупционных рисков. Предложения по автоматизации процессов нашли отражение в новой редакции Правил регистрации транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

"Внедрена обязательная биометрическая идентификация личности владельцев транспортных средств (представителей) при регистрационных действиях и кандидатов на получение водительских удостоверений при сдаче теоретических экзаменов.

Введены новые информсистемы по регистрации автотранспорта, которые не позволяют провести корректировку данных при оформлении и рассмотрении заявок. Право внесения изменений только у Комитета административной полиции.

По рекомендации Агентства, Министерство здравоохранения с начала мая текущего года перевело в электронный формат выдачу медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством. Это исключает возможность выдачи фиктивных справок на бумажном носителе", – перечислили правоохранители.

Кроме того, была внедрена видеофиксация процесса сдачи теоретических экзаменов для получения водительских удостоверений. Теперь этот процесс освещается в прямом эфире для обеспечения общественного контроля.

Урегулированы процедуры пересдачи экзаменов. Количество повторных попыток – не более 2-х раз, в случае не прохождения – через 3 месяца, при использовании запрещенных предметов – через 6 месяцев.

"Антикоррупционная служба рекомендует не обращаться к "помогайкам" и получать госуслуги в рамках законодательства", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в начале мая сообщалось, что в Астане осуждены 32 человека, которые были причастны к незаконной постановке на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа.

Руководителя спецЦОНа №2 Астаны, а также двух специалистов приговорили к 9 годам лишения свободы, еще пятерых человек – к 6 годам лишения свободы. Приговор вынесли еще 17 "помогайкам", некоторые из них получили условные сроки.

Кроме того, в апреле Антикор задержал сотрудника спецЦОНа города Қонаев, фигурировавшего в деле с ущербом на 3 млрд тенге.

А в Акмолинской области завершилось расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов. Ущерб составил 400 млн тенге.

Ранее в АФМ сообщили о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозят небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. Предварительный ущерб составил 14,3 млрд тенге. Позже стало известно, что во всех спецЦОНах начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта.